قرار رسمي.. وائل النشار وهشام السعيد يقودان التطوير في المصرية للمطارات وAVIT

أعلن المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قرارات جديدة تشمل تكليف الطيار وائل النشار بمنصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس هشام السعيد بمنصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT)، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية لكلتا الشركتين.

وجه المهندس أيمن عرب الشكر لكل من الطيار أحمد منصور والمهندس أحمد عبد الحميد على جهودهم المميزة خلال فترة توليهم إدارة الشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران "AVIT"، مشيدًا بما قدماه من إخلاص وتفانٍ في العمل، متمنيًا لهما النجاح في مسيرتهم المستقبلية.

الطيران المدني

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول الطيار وائل النشار والمهندس هشام السعيد.

من هو وائل النشار؟

قبل تكليفه بالمنصب الحالي، شغل الطيار وائل النشار منصب مستشار وزير الطيران المدني لشؤون الأمن، حيث ساهم بخبراته في تعزيز استراتيجيات الأمن في المطارات المصرية، وقبل توليه رئاسة الشركة المصرية للمطارات ، خلفًا للطيار أحمد منصور، قاد العديد من المشاريع الحيوية، أبرزها:

تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

الإشراف على مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي بلغت تكلفته مليار جنيه، مما ساهم في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز مكانة المطار كمركز حيوي للسياحة.

المهندس هشام السعيد

يتولى المهندس هشام السعيد قيادة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT) منذ سبتمبر 2022، الشركة، التابعة للقابضة للمطارات، متخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة لقطاع الطيران المدني.

المهندس هشام السعيد

المهندس هشام السعيد حاصل على بكالوريوس الهندسة في الحاسب الآلي من الكلية الفنية العسكرية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في هندسة الحواسب من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

مسيرة مهنية متميزة

شغل المهندس هشام السعيد عدة مناصب هامة خلال مسيرته المهنية، منها:

رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمطار القاهرة، حيث ساهم في تحسين البنية التحتية الرقمية بالمطار.

رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأسواق الحرة.

مساعد مدير إدارة نظم المعلومات للتخطيط بالقوات المسلحة.

مدير مركز إنتاج البرمجيات الرئيسي بالقوات المسلحة.

ملحق دفاع في عدد من الدول الأوروبية، منها التشيك، وسلوفاكيا، والنمسا، وبولندا، ما ساهم في تعزيز خبراته على المستوى الدولي.

شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT)

تعتبر شركة AVIT، التابعة لوزارة الطيران المدني، من الشركات الرائدة في تقديم حلول تكنولوجية متطورة لقطاع الطيران في مصر. تعمل الشركة حاليًا في أكثر من 15 مطارًا داخل الجمهورية، حيث توفر أنظمة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المطارات، مع بنية تحتية حديثة قابلة للتوسع، ما يضمن تقديم خدمات متكاملة وفعّالة للمسافرين.

حققت الشركة إنجازات بارزة، من بينها:

تجديد شهادة الأيزو 9001:2015 للجودة، ما يؤكد التزام الشركة بمعايير الجودة العالمية.

العمل على تعزيز الابتكار التكنولوجي داخل منظومة الطيران المصرية، مما يعكس دور الشركة في تحديث البنية الرقمية لقطاع الطيران.

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