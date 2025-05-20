الرئيس السيسي يوجه بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

عقد الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الطرفين.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

كشف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية عن تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، موضحًا أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يناقش أداء الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج التنمية الاقتصادية

كما تطرق اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء و محافظ البنك المركزي كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

ووجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بضرورة تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية

وأكد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي.

وتابع مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

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