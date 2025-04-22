الرئيس السيسي يطالب أئمة الأوقاف بخطاب ديني جديد.. إليك التفاصيل

حفل تخريج أئمة الأوقاف.. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، على المشاركة في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، والتي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخطاب الديني وتحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف.

وفيما يلي يستعرض الموجز أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي بـ حفل تأهيل أئمة الأوقاف اليوم.

تأهيل 550 إمامًا في 24 أسبوعًا لتطوير الخطاب الديني

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الدفعة شملت 550 إمامًا، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف استمر لمدة 24 أسبوعًا داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.

الهدف من البرنامج هو تعزيز قدرات الأئمة علميًا وثقافيًا وسلوكيًا، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير أدوات التواصل، خاصة في مواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والرحمة.

حفل تخريج أئمة الأوقاف

تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي بعنوان "تقرير نجاح الدورة"، كما تم عرض بحث جماعي حول موسوعية العالم والداعية وتأثيرها على أداء الإمام، باستخدام الإمام جلال الدين السيوطي كنموذج، قبل أن يؤدي الأئمة قسم الولاء، وهو قسم جديد تم استحداثه للخريجين من قبل الدكتور أحمد نبوي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف.

وشملت الفعاليات أيضًا فقرة شعرية وإنشادًا دينيًا، بحضور كوكبة من المسؤولين، أبرزهم الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذين أكدوا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الأئمة هم حماة الوعي ونبراس الإصلاح

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأئمة المتخرجين اليوم يحملون على عاتقهم أمانة الكلمة، ومسؤولية نشر قيم التعايش والرحمة والاعتدال، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الأئمة فكريًا وسلوكيًا، ليصبحوا قادة وعي في المجتمع.

وأضاف أن مصر ماضية بثبات في مشروعها الوطني لبناء الإنسان المصري، وأن تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على تصحيح المفاهيم، بل يشمل إظهار الصورة الحقيقية للإسلام، كما عاشها النبي محمد ﷺ وأصحابه وأئمة الهدى.

حديث الرئيس السيسي عن الإمام السيوطي

في رسالة مؤثرة بعد كلمته المكتوبة، أكد الرئيس السيسي أهمية الاقتداء بـ الإمام السيوطي، الذي ألّف أكثر من 1164 كتابًا، في دلالة على قوة التأثير بالعلم والعمل.

ودعا الرئيس إلى الاستفادة من المساجد كمراكز تعليمية، إلى جانب دورها الروحي، والاهتمام بـ اللغة العربية، والتربية السليمة، والتعامل الجيد مع الجيران، مطالبًا الدعاة بأن يكونوا حماة للحرية والوعي والانفتاح.

كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية تم إعداده بمشاركة خبراء في علم النفس، والاجتماع، والإعلام، لتأهيل الأئمة بشكل متكامل.

تعزية الرئيس السيسي في وفاة بابا الفاتيكان

في ختام كلمته، عبّر الرئيس السيسي عن تعازيه في وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مؤكدًا أن العالم فقد قيمة إنسانية عظيمة، مشيدًا بدوره في تعزيز السلام والحوار بين الأديان.

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