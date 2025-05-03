عاجل.. الرئيس السيسي يزف 5 أخبار سارة بمناسبة عيد العمال 2025

احتفالية عيد العمال 2025.. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال مشاركته في احتفال عيد العمال 2025 الذي أقيم بشركة السويس للصلب في محافظة السويس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز العمل النقابي والصناعي.

وينشر الموجز في السطور التالية أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2025

بث عروضًا وثائقية حول عمال مصر

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاحتفال تضمن عروضًا وثائقية حول عمال مصر وشركة السويس للصلب، إلى جانب كلمات ألقاها عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس محمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يمنح أوسمة للمكرمين بقطاعات العمل

كما منح الرئيس السيسي الأوسمة لعدد من المكرمين من قطاعات العمل المختلفة، وافتتح المرحلة الثانية من مصنع السويس للصلب، وشاهد عرضًا عبر الفيديو كونفرانس لعدد من المصانع الخاصة الناجحة.

وفي كلمته، وجه الرئيس تحية تقدير لعمال مصر، مشددًا على أن العمل هو أساس بناء الوطن، وأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة عمل متطورة، وتدريب العمالة لمواكبة المتغيرات العالمية، من خلال الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية.

وأعلن الرئيس خلال كلمته عن توقيعه رسميًا على قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بأنه "نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية"، إذ يرسخ حماية العامل، ويؤكد على حقوق المرأة العاملة، ويعزز الأمن الوظيفي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

توجيهات الرئيس للحكومة في عيد العمال 2025

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة بعدة تكليفات بمناسبة عيد العمال 2025، شملت الآتي:

الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية. توسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. إطلاق مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل. تسريع الفصل في القضايا العمالية. تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على ثقته في قدرة الشعب المصري على تخطي التحديات، والمضي قدمًا نحو بناء وطن مزدهر، مرددًا “تحيا مصر”

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