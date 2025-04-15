بيان مشترك بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت

العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية.. انطلاقًا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه"، ويرصد الموجز التفاصيل.

المباحثات الثنائية وتقدير للعلاقات الوثيقة



عقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع حضرة صاحب السمو، تبعتها جلسة موسعة ضمّت أعضاء الوفدين، حيث تم التطرق بعمق للعلاقات الثنائية، وتم تبادل الإشادة والتقدير لعمق وقوة هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

التعاون الاقتصادي والاستثماري



بحث الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، وأشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وبنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

الإشادة بالنهضة الكويتية والرعاية للجالية المصرية



أثنى الجانب المصري على النهضة الشاملة في الكويت، وأعرب فخامة الرئيس السيسي عن الشكر للرعاية المقدمة للجالية المصرية كما أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع تكليف المسؤولين باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وأخذا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة في سبتمبر 2024، والتحضير للدورة الرابعة عشرة للجنة.

الإشادة بالتنمية في مصر وتحسين المناخ الاستثماري



أشاد الجانب الكويتي بما تحققه مصر من تنمية غير مسبوقة، والجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وفقاً لرؤية مصر 2030، وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين الكويتيين.

الاستثمار الكويتي في الاقتصاد المصري



اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية، وأعرب الجانب الكويتي عن نيته في ضخ استثمارات في مصر في مجالات الطاقة، الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، التطوير العقاري، القطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

المنتدى الاستثماري المصري الخليجي



رحب سمو أمير دولة الكويت باستعدادات القاهرة لاستضافة المنتدى الاستثماري المصري/الخليجي، وأكد اعتزام الكويت المشاركة الفاعلة فيه، والبناء على زيارة وفد مجلس التعاون إلى القاهرة في أبريل 2025.

الدعم المتبادل في المحافل الدولية



ثمن الجانبان الدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة دعم الكويت لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، وأشادا بالتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مع تأكيد أهمية السلام والحوار واحترام سيادة الدول.

القضية الفلسطينية والعدوان على غزة



أشاد الرئيس السيسي بجهود الكويت لدعم الاستقرار العربي، وتم التأكيد على دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين. وأكدا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المُعلن في الدوحة، مع إدانة الخروقات الإسرائيلية، والتشديد على أهمية المساعدات الإنسانية ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

الوضع في سوريا



أكد الجانبان دعم الحكومة الانتقالية في سوريا، وشددا على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض التدخلات الخارجية، وضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك.

الأزمة اللبنانية



رحب الجانبان بإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وتشكيل الحكومة، وأكدا أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ودعم الجيش اللبناني لتعزيز استقرار البلاد.

الوضع في السودان



ناقش الجانبان تطورات السودان، وأكدا ضرورة وقف الحرب، وتأمين وصول المساعدات، ودعم العملية السياسية الشاملة بملكية سودانية، مع الترحيب بآلية دول الجوار ومنبر جدة.

دعم الأمن في ليبيا



أكد الجانبان احترام سيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي، ودعيا إلى انسحاب القوات الأجنبية وحل الميليشيات، وإجراء انتخابات بالتزامن.

الأمن المائي المصري

جدد الجانب الكويتي دعمه الكامل للأمن المائي المصري ورفض أي إجراءات تمس حقوق مصر في مياه النيل، ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية.

الوضع في اليمن

أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية، وأكدا على وحدة واستقرار اليمن، وأهمية الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، مع الترحيب بجهود السعودية وسلطنة عمان.

أمن الملاحة البحرية

أكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الحدود الكويتية – العراقية وخور عبد الله



جدد الجانبان التأكيد على استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، وأهمية الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لعام 2012، وبروتوكول 2008، وتأمين الممر من الأنشطة الإرهابية.

ملف الأسرى والممتلكات الكويتية

شدد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن 2732 واستمرار متابعة ملفات الأسرى والممتلكات الكويتية، وأكد الجانب المصري دعمه للتعاون الكويتي – العراقي لحل هذه المسائل في إطار القرارات الدولية.

ملكية حقل الدرة

أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ورفض أي ادعاءات من أطراف أخرى.

ختام الزيارة

في ختام الزيارة، عبّر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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