من العريش..السيسي وماكرون يعلنان رفضهما للتهجير ويدعوان لفتح تحقيق بشأن إستهداف المسعفين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



المتحدث بإسم الرئاسة : هذه الزيارة تأتي "لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من الفلسطينين



جاء ذلك خلال زيارة السيسي وماكرون، مدينة العريش، و التي تفقدا خلالها عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش.



وأفاد المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي، بأن هذه الزيارة تأتي "لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

وأضاف : أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

كما أكد على أن "الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ، قيادة وشعباً، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة ومساعي دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي القطاع، حفاظا على أرواح الأبرياء وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من تداعيات العدوان".



ماكرون : ندين الهجمات التي تستهدف فرق الإسعاف في غزة، ويجب كشف الحقيقة كاملة

من جهته فقد أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إستهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة، بعد أسبوعين من مقتل 15 مسعفا في رفح بجنوب القطاع بنيران إسرائيلية.



وقال ماكرون "ندين هذه الهجمات بشدة، ويجب كشف الحقيقة كاملة" في شأن ما تعرض له المسعفون.

وأكد ماكرون أنه قدم "تعازي فرنسا" بضحايا الهجمات الإسرائيلية على عاملي الإغاثة .

وأضاف "هم هناك في غزة نيابة عن المجتمع الدولي لمساعدة المحتاجين ولهذا من الضروري ألا نتنازل عن حماية العاملين في القطاع الإنساني".

كما دعى ماكرون إلى إستئناف دخول المساعدات إلى قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن ذلك هو "أولوية الأولويات".



وأضاف أن "الوضع اليوم في غزة لا يمكن التساهل معه. وهو لم يكن أبدا بهذا السوء".



وشدد ماكرون على أن غزة يعيش فيها مليونا شخص "محاصر" رافضاً أن يتم التحدث عنها كـ "مشروع عقاري".

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