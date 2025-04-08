بالصور.. احتشاد شعبي في رفح لـ رفض مخططات تهجير الفلسطينيين

تشهد مدينة رفح احتشاد آلاف المصريين بالقرب من الحدود المصرية للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وإعلان رفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين، ودعم الجهود المبذولة للعودة لوقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما تشهده مدينة رفح من احتشاد آلاف المصريين لإظهار دعمهم لسكان قطاع غـ ـزة وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون لمدينة العريش.

المصريون يحتشدون في مدينة رفح

تجمع عدد كبير من المصريين القادمين من محافظات مصر المختلفة وأغلبهم من محافظات القاهرة والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية وقنا، عند معبر رفح لإعلان رفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين.

مدينة رفح

ورفع المشاركون في تجمعات مدينة رفح علمي مصر وفلسطين، ورددوا هتافات رافضة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة، ومنددة بـ ـجرائم الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائـ ـيل بحق الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة منذ 7 أكتوبر 2023.

زيارة السيسي وماكرون لـ مدينة العريش

ويتزامن احتشاد آلاف المصريين في مدينة رفح مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش بشمال سيناء، وتحولت شوارع شمال سيناء، إلى ساحات احتفالية، حيث عبّر الأهالي عن اعتزازهم بهذه الزيارة.

ومن المقرر أن يزور السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين، ثم يعقد الرئيس الفرنسي لقاءً مع ممثلي المنظمات الإنسانية، ويتفقد مخازن الهلال الأحمر للتعرف على آلية تدفق المساعدات إلى غـ ـزة.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور أن ماكرون سيزور المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، والتي تحوي آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة الخاصة بـ غـ ـزة.

مدينة رفح

نتنياهو يدعم خطة ترامب لـ تهجير سكان غـ ـزة

ومن ناحية أخري، قال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن هناك محادثات إيجابية مع عدد من الدول التي أبدت رغبتها في استقبال سكان قطاع غـ ـزة، ممتنعًا عن الكشف عن تلك الدول.

مدينة رفح

أبدى نتنياهو دعمه لخطة ترامب التي تهدف إلى تهجير سكان غـ ـزة ضمن خطة إعادة الإعمار، وجاء ذلك بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

نتنياهو: إسرائـ ـيل ليست المسؤولة عن احتجاز سكان غـ ـزة

وقال نتنياهو إن سكان قطاع غـ ـزة محاصرون داخل القطاع، ولا يسمح لهم بمغادرته، رغم أنه يشهد نــ ـزاعًا مستمرًا"، مشيرًا إلى أن إسرائـ ـيل ليست المسؤولة عن احتجازهم.

مدينة رفح

كما قارن نتنياهو الوضع في قطاع غـ ـزة بأزمات أخرى مثل الحـ ـرب في أوكرانيا وسوريا، حيث تم السماح للناس بالفرار من مناطق القـ ـتال.

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