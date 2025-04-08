نتنياهو يكشف عن محادثات مع عدد من الدول لاستقبال سكان غـ ـزة

تهجير سكان قطاع غـ ـزة.. قال رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن هناك محادثات إيجابية مع عدد من الدول التي أبدت رغبتها في استقبال سكان قطاع غـ ـزة، ممتنعًا عن الكشف عن تلك الدول.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تهجير سكان قطاع غـ ـزة، والحصيلة الحالية للشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة.

نتنياهو يدعم خطة ترامب لـ تهجير سكان غـ ـزة

أبدى نتنياهو دعمه لخطة ترامب التي تهدف إلى تهجير سكان غـ ـزة ضمن خطة إعادة الإعمار، وجاء ذلك بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

نتنيياهو وترامب

نتنياهو: إسرائـ ـيل ليست المسؤولة عن احتجاز سكان غـ ـزة

وقال نتنياهو إن سكان قطاع غـ ـزة محاصرون داخل القطاع، ولا يسمح لهم بمغادرته، رغم أنه يشهد نــ ـزاعًا مستمرًا"، مشيرًا إلى أن إسرائـ ـيل ليست المسؤولة عن احتجازهم.

كما قارن نتنياهو الوضع في قطاع غـ ـزة بأزمات أخرى مثل الحـ ـرب في أوكرانيا وسوريا، حيث تم السماح للناس بالفرار من مناطق القـ ـتال.

ترامب: نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى سيساهم في إنشاء منطقة حرية

ومن جانبه، قال دونالد ترامب إن السيطرة على قطاع غـ ـزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أمرًا إيجابيًا، موضحًا أنه إذا تم نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، فإن هذا سيساهم في إنشاء منطقة حرية حيث يمكن للناس العيش بعيدًا عن العـ ـنف المستمر.

ترامب: غـ ـزة منطقة استراتيجية رائعة ولكن غير صالحة للسكن

وأبدى ترامب استغرابه من قرار إسرائـ ـيل في وقت سابق بالتخلي عن غـ ـزة، معتبرًا إياها "منطقة استراتيجية رائعة، ولكن غير صالحة للسكن".

ترامب: وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في قطاع غـ ـزة سيكون له تأثير إيجابي

وأضاف ترامب أن وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في قطاع غـ ـزة وتولي الولايات المتحدة مسؤولية السيطرة على غـ ـزة سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

من ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة ارتفاع حصيلة القصـ ـف الإسرائـ ـيلي إلى 50 ألفا و695 شهيدا و115 ألفا و338 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غـ ـزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1335 شهداء و3297 إصابة".

وأضافت صحة غـ ـزة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 26 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وذكرت صحة غـ ـزة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأنهت إسرائـ ـيل وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع حركة حماس يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

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