نتنياهو يعلن من المجر إستعداده للتوجه إلى الولايات المتحدة

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته إلى المجر، الأحد، معلناً عن توجهه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



نتنياهو : المجر صديقة عظيمة جداً لنا

وقال نتنياهو: "أنهي الآن زيارة مهمة جدا، المجر صديقة عظيمة جداً لإسرائيل، تدافع عنا في الاتحاد الأوروبي، وتدافع عنا في الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك في المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة في لاهاي الموجهة ضدنا جميعا، ضد جنود جيشنا ودولة إسرائيل".

و أضاف : " المجر هي أول دولة تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية وفعلت ذلك خلال هذه الزيارة. إنها علامة على أشياء قادمة. وهذه مساعدة كبيرة جدًا لدولة إسرائيل".

وتابع : "ناقشنا التعاون في مجال إنتاج الأسلحة. نحن بحاجة إليهم للاستمرار وتحقيق النصر الكامل في حرب الجبهات السبع".

و أستكمل : "من هنا أغادر إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس ترامب، لأناقش معه بالطبع هذه القضايا المختطفين، واستكمال النصر في غزة، وبالطبع نظام التعرفة الجمركية الذي تم فرضه أيضًا على إسرائيل. آمل أن أتمكن من المساعدة في هذا الشأن".

وقال نتنياهو: "أستطيع أن أقول لكم إنني أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس ترامب بشأن قضية مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي هناك طابور كبير جدًا من القادة الذين يريدون القيام بذلك فيما يتعلق باقتصاداتهم.

وأعتقد أن هذا يعكس العلاقة الشخصية الخاصة والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر حيوي للغاية في هذا الوقت".



وإختتم كلمته بالقول: "أود أن أقدم دعمي الشخصي لعائلات المختطفين الذين مروا مرة أخرى بدعاية الحرب النفسية. نحن نفكر في أحبائهم، ونعمل حتى في هذه اللحظات من أجل إطلاق سراحهم، ولن نتوقف. وبعون الله سنفعل ذلك وسننجح."

إنسحاب المجر من الجنائية الدولية

هذا وكانت المجر، الخميس، قد أعلنت إنسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البلاد.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وليست تلك هي السابقة الأولى من نوعها، بل سبقت المجر إلى هذه الخطوة عدة دول من بينها من بوروندي والفلبين.

وفي 2017، أصبحت بوروندي أول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقا على خلفية تقارير عن عمليات قتل وسجن وتعذيب واغتصاب في البلد الإفريقي.

فيما إنسحبت الفلبين من الهيئة عام 2019 بناء على تعليمات رئيسها السابق رودريغو دوتيرتي، الذي ألقي القبض عليه قبل أسابيع بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها على تجار المخدرات.

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