عاجل..أول تعليق لـ السفاح نتنياهو علي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية

علق رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو علي قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى الأراضي المجرية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أول تعليق لـ نتنياهو علي قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ورد الفعل الفلسطيني علي هذا القرار.

نتنياهو يعلق علي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو أن هناك علاقات متميزة بين إسرائـ ـيل والمجر في عدد كبير من المجالات؛ مشيرًا إلي أنه يمكن بدء تطوير تحالف إسرائـ ـيلي مجري وتعزيز العلاقات المشتركة.

نتنياهو

وقال نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية تصدر أحكامها ضد إسرائـ ـيل؛ ونثمن خطوة المجر الجريئة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

وأكد نتنياهو أن موقف المجر الداعم لـ إسرائـ ـيل يجب أن تعتمده دول أخرى؛ مضيفًا: "علاقاتنا القوية مع المجر تتقدم يومًا بعد يوم".

وشدد نتنياهو على التزام حكومة الاحـ ـتلال الإسرائـ ـيلي بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غـ ـزة، مضيفًا: "إيران هي المحرك لوكلائها في المنطقة ومعركتنا في المنطقة من أجل مصالحنا المشتركة مع أوروبا.

تفاصيل انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية

وكانت المجر قد أعلنت، اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما بأن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتـ ـقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائـ ـيل يوم الأحد.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جـ ـرائم ضد الإنسانية وجـ ـرائم حـ ـرب خلال حـ ـرب غـ ـزة.

الخارجية الفلسطينية: استقبال نتنياهو في المجر استخفاف بالعدالة الدولية

وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، استقبال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لرئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو استخفاف بالعدالة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إننا نعتبر استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان لـ نتنياهو الذي صدر بحقه مذكرة اعتـ ـقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء أبناء شعبنا والمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وترى وزارة الخارجية الفلسطينية وفقاً للبيان، أن هذا الاستقبال يترافق مع تصعيد الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي لحـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية، والتهجير والضم ضد شعبنا، ويشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة ارتكاب الجـ ـرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسات الإفلات من العقاب.

وتستهجن الوزارة أيضاً تجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ودولة الاحتلـ ـال لحـ ـرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق شعبنا التي تحظى بإجماع العالم، وتعتبرها انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية.

نتنياهو

تطالب الوزارة الحكومة المجرية التراجع عن سياستها تلك والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المـ ـجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً.

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