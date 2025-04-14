العلاقات الثنائية وتهجير الفلسطينيين تتصدران مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

زيارة الرئيس السيسي إلى قطر.. استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى دولة قطر بلقاء رسمي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في مقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن أولى محطات جولته الخليجية التي تشمل عددًا من الدول العربية الشقيقة. وشهد اللقاء مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، تخللتها عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، في إطار حفاوة الاستقبال من الجانب القطري.

وفيما يلي يرصد الموجز تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر وفقًا لبيان الرئاسة اليوم.

استقبال الرئيس السيسي

ترحيب قطري بزيارة الرئيس السيسي

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد عقد اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي والأمير تميم، وقد رحب الأمير بالزيارة، مؤكدًا أن حضور الرئيس إلى الدوحة يُمثل انعكاسًا لعمق العلاقات المتنامية بين مصر وقطر، ورغبة مشتركة في تطويرها.

تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بين مصر وقطر

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات مع قطر في شتى المجالات، وخاصة على مستوى زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية في السوق المصري، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

زيارة الرئيس السيسي إلى قطر

تنسيق مصري قطري لوقف إطلاق النار في غزة

تناول اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تبادل الزعيمان الرؤى بشأن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة السكان المدنيين من خلال دعم تدفق المساعدات الإنسانية، كما تم التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية تتضمن تبادل الرهائن والمحتجزين.

رفض تهجير الفلسطينيين ودعم خطة الإعمار

شدد الرئيس السيسي والأمير تميم على الرفض التام لسياسات تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على دعم الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، دون أي مساس بحقوق الفلسطينيين، كما تم التوافق حول أهمية بلورة مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تطورات سوريا ولبنان والسودان على طاولة النقاش

ناقش الزعيمان عددًا من الملفات الإقليمية الهامة، أبرزها الوضع في سوريا ولبنان والسودان، حيث شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها، مع دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدرات شعوبها.

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