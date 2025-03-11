عاجل.. الرئيس السيسي: لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وذلك في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

السيسي يشهد فعاليات يوم الشهيد

يوم الشهيد

وفيما يلي يستعرض الموجز، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

تكريم أسر الشهداء والمصابين

ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تضمنت الندوة عددًا من الفقرات والعروض التسجيلية التي أبرزت بطولات القوات المسلحة، كما شهدت تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من قبل الرئيس السيسي.

وفي كلمته الختامية، أعرب الرئيس السيسي، عن اعتزازه بوجوده في هذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بتضحيات الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء من أجل الوطن، مؤكدًا أن مصر، عبر تاريخها، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار بفضل تضحيات أبنائها الأوفياء.

الرئيس السيسي

كما أشار السيسي إلى تزامن الاحتفال بيوم الشهيد هذا العام مع ذكرى العاشر من رمضان، والتي تمثل إحدى المحطات التاريخية المشرفة في سجل انتصارات الجيش المصري، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء كانت حجر الأساس في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

موقف مصر الثابت تجاه فلسطين

وتابع الرئيس بأن ما تحقق من مشروعات قومية ونهضة تنموية هو ثمرة التضحيات التي قدمها أبناء الوطن، مشددًا على التزام الدولة تجاه أسر الشهداء، الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الوطن.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الإقليمية، أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطيـ ـنية، مشددًا على ضرورة تحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجـ ـير الشعب الفلسطيـ ـني من أرضه، كما وجه تحية تقدير لصمود الشعب الفلسطيـ ـني، مؤكدًا التزام مصر بدعمه في معركته من أجل البقاء.

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