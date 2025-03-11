السيسي وقيس سعيد يبحثان تعزيز التعاون وموقف البلدين من أزمة غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي، الرئيس قيس سعيد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس

أشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. كما أبديا اهتمامهما باستكشاف آفاق أوسع للعمل المشترك في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

مناقشة الأوضاع في قطاع غزة

تناول الاتصال تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. من جانبه، ثمّن الرئيس التونسي الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الخطة التي تتيح البدء في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.

رفض تهجير الفلسطينيين وتأكيد حل الدولتين

أكد الرئيسان رفضهما التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية. وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الضامن الأوحد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

مناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا

تطرق الاتصال أيضًا إلى الوضع في ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيسان حرصهما على استقرار ووحدة وسيادة الدولتين الشقيقتين على كامل أراضي كل منهما، وسلامة الشعبين من مخاطر الصراع والانقسام.

يُظهر هذا الاتصال الهاتفي التزام مصر وتونس بتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات الإقليمية، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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