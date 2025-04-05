توجيهات رئاسية عاجلة لضمان توفير الأمن الغذائي.. إليك التفاصيل

توفير الأمن الغذائي.. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين لمتابعة موقف توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الزراعية الجديدة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وخاصة مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يشرف عليه جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.

وفيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.

اجتماع الرئيس السيسي

التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي

خلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة التي تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية، خاصة مشروع "الدلتا الجديدة". وتم استعراض المخطط الزمني للأحمال الكهربائية المطلوبة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى خطة إنشاء محطات المحولات اللازمة لتدعيم مناطق الاستصلاح الزراعي.

استدامة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني

تطرق الاجتماع أيضًا إلى الجهود الحكومية لضمان استدامة الطاقة، حيث تم بحث سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.

توجيهات الرئيس بخصوص التغذية الكهربائية

وجه الرئيس السيسي بضرورة تسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وكذلك للقطاع الزراعي بشكل عام. وأكد على أهمية توفير المحاصيل الإستراتيجية لمصر، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية. كما شدد على ضرورة تحديث مستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي على أهمية العمل المستمر لتحديث الخطط المستقبلية للطاقة، مع التركيز على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة لضمان استدامة المشاريع التنموية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يعد تأمين الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة في مسارها نحو التنمية المستدامة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة.

من هذا المنطلق، تأتي مشروعات الاستصلاح الزراعي، مثل "الدلتا الجديدة"، ضمن أولويات الحكومة المصرية، حيث تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لتوفير المحاصيل الاستراتيجية ودعم الأمن الغذائي.

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