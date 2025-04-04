وزارة الداخلية تحتفل بيوم اليتيم تحت رعاية الرئيس السيسي

في لفتة إنسانية رائعة، حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بيوم اليتيم لعام 2025، الذي يُصادف الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام.

ويهدف احتفالية يوم اليتيم إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال الأيتام وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظمت الوزارة فعاليات مميزة للأطفال الأيتام لتعزيز قيم التضامن والاهتمام بهذه الفئة المجتمعية الهامة.

احتفالية يوم اليتيم

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة حول احتفالية يوم اليتيم .

أنشطة احتفالية يوم اليتيم

في إطار الاحتفال، قامت وزارة الداخلية بتنظيم العديد من الأنشطة المفرحة للأطفال الأيتام. حيث تم اصطحاب عدد من الأطفال إلى المحال التجارية لشراء ملابس جديدة، مما ساهم في إدخال البهجة على قلوبهم وزيادة فرحتهم، وهذه المبادرة تعكس حرص الوزارة على جعل الأطفال يشعرون بالتقدير والاهتمام.

كما نظمت الوزارة احتفالية مميزة في نادى المنيل لضباط الشرطة، والتي تضمنت جولة نيلية للأطفال وسط أجواء طبيعية ساحرة، حيث استمتع الأطفال بالمناظر الخلابة للمدينة والنيل، وإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتقديم عروض متنوعة للأطفال، مما زاد من سعادة الحضور.

توزيع الهدايا واحتفالية يوم اليتيم

تخللت الاحتفالية توزيع الهدايا على الأطفال الأيتام الذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بتلك المبادرة الإنسانية. الهدايا كانت متنوعة، شملت ألعابًا وملابس وحلويات، وهو ما جعل الأطفال يشعرون بالحب والرعاية التي تمنحها لهم الدولة.

إشادة بالدور الاجتماعي للوزارة

لقد لاقت هذه الفعاليات إشادة كبيرة من القائمين على إدارة دور رعاية الأيتام، حيث أعربوا عن تقديرهم العميق لاهتمام وزارة الداخلية ورعايتها للأطفال الأيتام، وهذا الاهتمام يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة، بهدف تعزيز القيم الإنسانية وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في تقدم المجتمع.

فإن مشاركة وزارة الداخلية في الاحتفال بيوم اليتيم 2025، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس التزام الدولة المستمر بتوفير الدعم للأطفال الأيتام ،وهذه الفعاليات تساهم في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع المصري وتُسهم في نشر قيم التضامن والمحبة بين المواطنين.

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