محافظ الجيزة يرصد الأعمال النهائية لتطوير محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه

في إطار الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، تكثف محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من أعمال التطوير بالمحاور والطرق المؤدية إلى المتحف، من أجل الظهور بمشهد حضاري يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن نسب التنفيذ تسير بوتيرة متقدمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال النهائية وفق الجدول الزمني المحدد.

جولة ميدانية لمتابعة تطوير الطرق حول المتحف المصري الكبير

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية التي شملت متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمحاور المحيطة بـ المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية. وركّزت الجولة على تقييم أداء الشركات المنفذة، والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة في جميع مراحل التطوير.

جولة محافظ الجيزة

تنفيذ اللاندسكيب ورفع كفاءة الإنارة بميدان الرماية

تابع المحافظ أعمال اللاندسكيب والتجميل بميدان الرماية، بما يشمل إضافة لمسات جمالية وإعادة توزيع عناصر الإضاءة، إلى جانب التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة، وتحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة. كما تم الوقوف على تطورات أعمال الدفع النفقي وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة في القطاعات القريبة.

تطوير ورصف الطرق

تطوير مدخل كفر غطاطي وساحة انتظار السيارات

شملت جولة المحافظ أيضًا تفقد أعمال التطوير عند مدخل منطقة كفر غطاطي أسفل الطريق الدائري حتى طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي. وتضمنت الأعمال الجاري تنفيذها الرصف، تركيب الإنترلوك، وتجهيز ساحات الانتظار، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية مع ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة.

متابعة تنفيذ تطوير محيط المتحف الكبير لحظة بلحظة

أكد المهندس عادل النجار أن تطوير محيط المتحف المصري الكبير يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، باعتباره واجهة حضارية لمصر، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لكافة تفاصيل المشروع على الأرض، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني.

مشاركة تنفيذية واسعة لمتابعة خطة التطوير

رافق المحافظ في الجولة عدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، من بينهم هند عبد الحليم نائب المحافظ، محمد مرعي السكرتير العام المساعد، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان.

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