توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كشف مجلس الوزراء اليوم عن آخر استعدادات الحكومة لتنظيم فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع للجنة العليا لتنظيم فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وغيرهم من المسؤولين المحليين والدوليين.

ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

اجتماع رئيس الوزراء

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية حديثه خلال الاجتماع أهمية هذه الاحتفالية الضخمة، حيث يتم التنسيق بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتنظيم الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالافتتاح بشكل يليق بمكانة مصر الحضارية.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير في المنطقة المحيطة بالمتحف، مثل تطوير الطرق والمرافق، وتعزيز البنية التحتية لتسهيل عملية الانتقال للضيوف والمشاركين.

التحسينات والإجراءات اللوجستية

تم مناقشة بدء التشغيل التجريبي للمدخل الجديد لمنطقة الأهرامات، بالإضافة إلى تطوير الطريق الدائري المحيط بالمتحف المصري الكبير، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة رفع مستوى الاستعدادات بمطار سفنكس الدولي لاستقبال ضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مع التأكد من جاهزية المطار والخدمات التي يقدمها.

التنسيقات مع السفارات والجهات الحكومية

كما استعرض الاجتماع التنسيق مع السفارات والجهات الخارجية، حيث تم التواصل مع الدول المستهدفة لحضور الاحتفالية، مع وجود ترحيب كبير من عدة دول. رئيس الوزراء شدد على أهمية تحديد نقطة اتصال من كل وزارة لضمان تنفيذ كافة المهام المطلوبة لإتمام الحدث بنجاح.

اجتماع لجنة افتتاح المتحف المصري الكبير

يستقبل المتحف المصري بالقاهرة زائريه يوميًا، بما في ذلك أيام الإجازات، الأعياد، والمناسبات والعطلات الرسمية للدولة، حيث يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساءً لضمان تنظيم دخول الزوار.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري

بالنسبة للمصريين والعرب، فإن تذاكر الدخول للمتحف هي كالتالي:

الزائر: 30 جنيهًا.

الطالب: 10 جنيهات.

أما بالنسبة للأجانب، فتكون أسعار التذاكر كالتالي:

الزائر: 550 جنيهًا.

الطالب: 275 جنيهًا.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أحد أبرز معالم السياحة الثقافية في مصر، حيث يضم مجموعة نادرة من الآثار الفرعونية التي تتيح للزوار فرصة استكشاف تاريخ وحضارة مصر القديمة.

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