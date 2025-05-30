سوهاج تتجاوز المستهدف السنوي لتوريد القمح لأول مرة:165 ألف طن خلال شهر

في إنجاز غير مسبوق، أعلنت محافظة سوهاج عن تجاوزها المستهدف السنوي لتوريد القمح المحلي خلال أقل من شهر من بدء الموسم، حيث استقبلت الشون والصوامع بالمحافظة نحو 165 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن عمليات التوريد تسير بانتظام وبدون أي معوقات، مشددًا على صرف كافة مستحقات المزارعين حتى تاريخه، والتي بلغت 2.5 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة الكامل بدعم الفلاح المصري وتحفيزه على التوسع في زراعة القمح المحلي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

نسبة توريد قياسية وجهود مستمرة

أوضح المحافظ أن الكميات الموردة حتى الآن تجاوزت المستهدف السنوي، وهو ما يُعد سابقة في تاريخ المحافظة مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المختصة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مع ضمان الفحص الدقيق للكميات الموردة ومراقبة عمليات النقل لمنع تسرب المحصول خارج النطاق الرسمي.

بيانات فنية وتوسعات تخزينية

من جانبه، أشار الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن التوريدات لهذا العام تُعد الأعلى في تاريخ المحافظة، مما أدى إلى امتلاء كافة مواقع التخزين، موضحًا أنه سيتم بدء طحن كميات من القمح الجديد لإتاحة مساحات تخزين إضافية استعدادًا لاستقبال كميات أخرى.

وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وتم تجهيز 17 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول، مع تكوين لجان ميدانية متخصصة تعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة والنصف مساء.

كما تم رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، بجانب تخصيص خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، وتحديد سعر الإردب وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة 23.5.

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