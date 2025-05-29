التموين: لا نقص في اللحوم خلال العيد... والمخزون السوداني آمن ويكفي المواطنين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر مخزون استراتيجي كافٍ من اللحوم السودانية الطازجة، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصها على تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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استيراد منتظم وضخ متواصل في المنافذ

قالت الوزارة في بيان رسمي، إن الكميات المتوفرة تغطي الطلب المتوقع خلال فترة العيد، مشيرة إلى أن اللحوم السودانية يتم استيرادها بشكل منتظم من خلال اتفاقيات تعاون مع الجانب السوداني، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والسيطرة على الأسعار في الأسواق.

وأضاف البيان أن الوزارة بدأت بالفعل في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وفي المنافذ التموينية المختلفة المنتشرة بجميع المحافظات، موضحة أن الأسعار تم تحديدها بما يتناسب مع دخول المواطنين، وتقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

رقابة مكثفة لمنع التلاعب والاحتكار

وشددت وزارة التموين على أن هناك رقابة مشددة على عملية التوزيع، وذلك لضمان وصول اللحوم إلى المستهلكين بشكل مباشر ودون وسطاء، بما يمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار خلال موسم العيد الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على اللحوم.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن اللحوم السودانية المتوفرة تخضع للفحص البيطري الكامل، سواء داخل السودان قبل الشحن أو بعد وصولها إلى المجازر المصرية، لضمان سلامتها وجودتها، مضيفًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن.

خطة توزيع متوازنة حسب معدلات الطلب

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع على مدار الساعة موقف المخزون من اللحوم، وتعمل على تزويد المحافظات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب، خاصة في المناطق الشعبية ومحدودة الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

دعوة للمواطنين والرقابة مستمرة

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى التوجه إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الرسمية للحصول على اللحوم المعروضة، مؤكدة أن هناك حملات تفتيش دورية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط أي مخالفات، وضمان التزام التجار بالأسعار المقررة.

خطة شاملة لضمان توافر السلع الأساسية

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة للدولة لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وضمان وصول السلع الأساسية لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو استغلال.

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