مجازر مجانية وتشديدات رقابية.. تفاصيل خطة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى 2025

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهات عاجلة بشأن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى 2025، حيث وجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتأمين أسواق وشوادر الماشية المنتشرة قبل عيد الأضحى، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الأضاحي.

وينشر الموجز خلال السطور التالية أبرز توجيهات محافظ الجيزة بشأن استعدادات عيد الأضحى 2025

متابعة المجازر في عيد الأضحى 2025

شدد المحافظ على ضرورة تشكيل لجان بيطرية للمرور الدوري على المجازر الحكومية، لضمان جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، ومنع أي تداول للجلود بدون تصاريح رسمية، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على البيئة والنظام العام.

ذبح الأضاحي

فتح مجازر الجيزة مجانًا خلال عيد الأضحى

أعلنت محافظة الجيزة فتح جميع المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، ومن أبرزها مجزر المنيب، الوراق، منشأة القناطر، وردان، نكلا، أوسيم، كرداسة، ناهيا، البدرشين، الحوامدية، مجازر سقارة، الشوبك الغربي، العياط، المتانيا، الصف، أطفيح، القبابات، البرمبل، مجازر الواحات البحرية: الباويطي، منديشة، الزبو، مجزران خاصان: "دينا" بالكيلو 72، و"البشاير" بالكيلو 76 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

اجتماع تنفيذي الجيزة

حملات نظافة ومتابعة على مدار 24 ساعة في العيد

وجّه المحافظ هيئة النظافة والتجميل، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء، بتكثيف أعمال تنظيف الشوارع والميادين والحدائق، وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة.

خطة النقل والمواصلات بالجيزة في عيد الأضحى

كلف المحافظ جهاز السرفيس بالتنسيق الكامل مع الأحياء لضمان توفير وسائل مواصلات داخلية وخارجية كافية، والالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير، والتعامل الفوري مع أي ممارسات استغلالية من السائقين.

رقابة على المخابز ومحطات الوقود والأسواق

كلّف محافظ الجيزة وكيل وزارة التموين بتنظيم حملات تفتيشية على المخابز لضمان توفير الخبز، محطات الوقود لتأمين المواد البترولية والأسواق لضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية خلال أيام العيد.

الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى

وجّه المحافظ مديرية الصحة بتجهيز كافة المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وزيادة عدد الأسرة وتكثيف النوبتجيات الطبية ومرافق الإسعاف.

التصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد المحافظ على استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة لرصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع إزالة المخالفات في مهدها.

المرور على المعديات والعائمات لحماية المواطنين

شدد المحافظ على التأكد من سلامة المعديات والعائمات النهرية التي يستخدمها المواطنون خلال العيد، لحمايتهم من أي مخاطر أثناء التنزه والتنقل.

استعدادات صلاة عيد الأضحى بالجيزة

كلف المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد، وتخصيص أماكن للرجال والنساء، مع تنظيم ندوات توعية بعد الصلاة للتأكيد على أهمية الذبح في المجازر الرسمية.

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