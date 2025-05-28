آخر تفاصيل موسم توريد القمح 2025 في الجيزة.. وتحذيرات للمزارعين

توريد القمح.. أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن إجمالي الكميات المستلمة بموسم توريد القمح ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حتى صباح اليوم بلغ حوالي ١٧٦ ألف طن من القمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف شهر أبريل الماضي وذلك في ظل تسهيلات كبيرة تقدمها المحافظة للمزارعين لتيسير عملية التوريد دون أي معوقات.

يأتي ذلك من خلال متابعة محافظ الجيزة الدورية لسير أعمال استلام وتوريد القمح بمواقع التخزين المختلفة من صوامع وشون حكومية وجهات تسويق معتمدة.

توريد القمح

تيسير توريد القمح

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه،أكد محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة مسبقة بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة تهدف لتقليل الجهد والوقت على المزارعين وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة تتولى الإشراف على استلام محصول القمح المحلي من بداية الموسم وحتى نهايته وتتولى اللجنة أيضًا تذليل أي معوقات قد تواجه عملية التوريد بالإضافة إلى المتابعة اليومية من خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمتصلة بكافة الوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

موسم توريد القمح

تسهيلات حكومية لدعم الفلاحين

وجه محافظ الجيزة كافة الجهات التنفيذية والمعنية بضرورة إزالة أي عقبات قد تعرقل عمليات التوريد وشدد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم المزارع المصري وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة بدءًا من الحصاد وحتى دخول القمح إلى مواقع التخزين الرسمية وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق أعلى نسب توريد ممكنة خلال هذا الموسم.

جهاز مستقبل مصر يشارك في منظومة التسويق

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد أحد أبرز الجهات المسوقة لمحصول القمح خلال موسم ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ حيث يمثل مجمع صوامع الضبعة التابع للجهاز واحدًا من أهم المواقع التخزينية في محافظة الجيزة ويصل إجمالي السعة التخزينية لصوامع الضبعة إلى ٥٠٠ ألف طن وتعمل الصوامع وفقًا لأحدث أنظمة التحكم في الوزن والتفريغ والشحن بجانب أجهزة دقيقة لفرز وتحليل القمح لضمان جودته قبل التخزين.

سعر القمح المحلي واشتراطات الاستلام

يتم استلام القمح المحلي من خلال لجنة متخصصة برئاسة مندوب من مديرية التموين بمحافظة الجيزة ويبلغ سعر توريد القمح المحلي ٢٢٠٠ جنيه للطن بدرجة نظافة تصل إلى ٢٣ ونصف في المائة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لاستلام القمح لضمان الحفاظ على جودة المحصول وكفاءة التخزين.

مساحة الأراضي المزروعة بالقمح

أشار السيد بلاسي إلى أن المساحة المنزرعة قمحًا هذا الموسم بمحافظة الجيزة تقدر بحوالي ٢٩١٤٩ فدانًا وقد بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع التخزين الرسمية حتى نهاية يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٥ ما يقارب ٨٦٥٦٠ طنًا في ظل متابعة دقيقة وإجراءات صارمة لضمان وصول الكميات إلى الجهات الرسمية المعتمدة فقط.

تشديد الرقابة على تداول القمح

وأكد مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم وضع خطة محكمة لإحكام الرقابة على عملية تداول القمح المحلي داخل المحافظة حيث يقتصر التوريد فقط على الصوامع والشون المعتمدة من مديرية التموين مع التأكيد على أن استخدام القمح المحلي في المطاحن الخاصة أو مصانع الأعلاف يعتبر أمرًا غير قانوني ويعرض المتسببين للمساءلة.

تحذير من التعامل مع كيانات غير رسمية في التوريد

وتهيب محافظة الجيزة بكافة المزارعين الالتزام الكامل بتوريد القمح المحلي إلى الصوامع والشون الرسمية المعتمدة وعدم التعامل مع أي كيانات غير معتمدة لضمان الحفاظ على المحصول وتحقيق العدالة في توزيعه وتداوله بشكل منظم وشفاف.

اقرأ أيضا:

الجيزة تطلق 19 سوقًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن أسواق اليوم الواحد بهذه المناطق

الجيزة تطور 14 مستشفى وتدعمها بوحدات غسيل كلوي وقسطرة القلب.. إليك التفاصيل