الجيزة تطلق 19 سوقًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن أسواق اليوم الواحد بهذه المناطق

أسواق اليوم الواحد في الجيزة.. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، أعلنت محافظة الجيزة انتظام تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد في مختلف الأحياء والمدن.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، تأتي هذه المبادرة لتوفير الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والسلع المنزلية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كخطوة مهمة نحو محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسواق اليوم الواحد

تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء المرحلة الثانية لتشغيل أسواق اليوم الواحد، التي تم تنظيمها في جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الأسواق تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب أسواق تم إنشاؤها بالجهود الذاتية من الأحياء، وتعمل بعضها طوال أيام الأسبوع لتوسيع قاعدة الاستفادة المجتمعية.

أسواق اليوم الواحد

أسواق محاربة الغلاء

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة بادرت بإقامة أسواق دائمة لمحاربة الغلاء وتقديم أسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، منها، سوق أمام مدرسة أبو الهول القومية بحي جنوب الجيزة، سوق بشارع حسن محمد بحي الطالبية، سوق بشارع شكري القوتلي بمركز العياط، سوق منطقة أبو جبر بمدينة الحوامدية، سوق بشارع الجمهورية بالبدرشين، سوق بناصية المريوطية فيصل بجوار موقف الميكروباص بالهرم، سوق بمحطة حسن محمد بشارع الملك فيصل.

أسواق محاربة الغلاء

تعاون مع وزارة التموين لإنشاء أسواق

أوضح المحافظ أن هناك عددًا من الأسواق تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التموين، أبرزها، سوق بشارع الصوامع بحي إمبابة، سوق بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، سوق بجوار البنك الأهلي بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور، سوق بميدان الكيت كات بحي العجوزة.

جهود ذاتية لإنشاء 9 أسواق جديدة

تم إنشاء 9 أسواق من خلال جهود ذاتية في الأحياء لتوسيع نطاق الخدمة، وهي سوق خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية، سوق بشارع البنك بمدينة كرداسة، سوق بشارع محطة المياه بمدينة منشأة القناطر، سوق بالقبابات بمركز أطفيح، سوق بكوبري العريشة بمركز أبو النمرس، سوق أمام الوحدة المحلية بالواحات البحرية، سوق بجوار سنترال الصف، سوق بكوبري الزيدية بمدخل أوسيم.

جودة السلع وتنوع المعروضات

أشاد المحافظ بمستوى المعروضات في الأسواق، التي تضمنت كافة السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار منافسة، موجهًا الشكر للسلاسل التجارية والتجار على مساهمتهم في إنجاح المبادرة.

توجيهات بمتابعة الأسواق ميدانيًا

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد ميدانيًا ومتابعة انتظام تشغيل الأسواق وحل أي معوقات، لضمان توفير خدمة فعالة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

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