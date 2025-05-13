موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر.. التفاصيل الكاملة

تستعد مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025 وسط ترقب واسع من المواطنين لمعرفة موعد الإجازة الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو.

ويقدم لكم الموجز عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2025 ووقفة عرفات للموظفين في مصر.

مدة الإجازة المتوقعة للموظفين

يُرجّح أن تُعلن الحكومة المصرية عن إجازة رسمية تمتد لخمسة أيام، تبدأ من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو، بحيث يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء 10 يونيو ،وتشمل هذه الإجازة وقفة عرفات، إلى جانب أربعة أيام للعيد، ما يمنح الموظفين فترة مناسبة للراحة أو السفر.

القرار الرسمي بانتظار رؤية الهلال

رغم الاعتماد المبدئي على التقديرات الفلكية، إلا أن الموعد الرسمي لبداية شهر ذي الحجة سيُعلن بعد تحري هلال الشهر من قبل دار الإفتاء المصرية مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، وتُعد هذه الرؤية الشرعية هي المعيار النهائي لتحديد موعد وقفة عرفات وأيام العيد.

القطاع الخاص وإجازة العيد

فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص، تختلف مدة الإجازة بحسب طبيعة كل منشأة ،إلا أن وزارة القوى العاملة عادةً ما تُصدر قرارًا يُلزم بمنح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال أيام العيد، لا تقل عن ثلاثة أيام، تبدأ غالبًا من يوم وقفة عرفات، وفي بعض المؤسسات الخاصة، قد تمتد الإجازة لتتساوى مع إجازة القطاع الحكومي، خاصة في الشركات التي لا تعتمد على التشغيل اليومي.

نشاط متزايد في السياحة والنقل

تشهد فترة العيد عادةً نشاطًا ملحوظًا في قطاعات السياحة والنقل الداخلي، حيث يفضل العديد من المواطنين قضاء العطلة في المدن الساحلية أو الوجهات السياحية، كما تتأهب أجهزة الدولة لتأمين الساحات المخصصة لصلاة العيد، وتقديم الخدمات للمواطنين خلال الإجازة.

عيد الأضحى: مناسبة دينية واجتماعية

يُعد عيد الأضحى ثاني أكبر الأعياد الإسلامية، ويتزامن مع موسم الحج، حيث يُحيي المسلمون سنة الأضحية. ويمثل العيد فرصة سنوية لتعزيز الروابط الاجتماعية، وصلة الرحم، والتجمعات العائلية في أجواء من الفرح والروحانية.

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