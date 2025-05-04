موعد إجازة عيد الأضحى 2025.. إليك يوم وقفة عرفات

إجازة عيد الأضحى 2025.. ينتظر كثير من المصريين إجازة عيد الأضحى 2025 على أحر من الجمر؛ باعتبارها أطول إجازة يترقبها الجميع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انطلاق موسم الحج 2025 وبدء شعائر أعظم المناسبات الدينية التي تتجدد فيها الروحانيات وتعلو فيها أصوات التكبيرات؛ لاستقبال وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2025 على النحو الآتي:

موعد عيد الأضحي 2025

بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر ذو الحجة 1446 هـ ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، بعد أن يولد الهلال مباشرة عقب حدوث الاقتران الفلكي فجر الثلاثاء السابق له.

وسيبقى الهلال ظاهرًا في السماء بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 38 و49 دقيقة في مختلف محافظات مصر، ما يعزز من إمكانية رؤيته بوضوح.

وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

استنادًا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة، فإن وقفة عرفات متوقعة يوم الخميس 5 يونيو 2025، يعقبها مباشرة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

لكن يُنتظر إعلان دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية يوم 29 من شهر ذي القعدة، والتي ستُعلن رسميًا الموعد النهائي لبداية شهر ذي الحجة، وموعد العيد تبعًا لذلك.

استطلاع هلال ذي الحجة

ويُعد تحديد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات حدثًا رسميًا ودينيًا بالغ الأهمية، حيث يعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية التي تستضيف مناسك الحج.

إجازة عيد الأضحى 2025.. من أطول الإجازات الرسمية

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم وقفة عرفات وتستمر حتى يوم الإثنين التالي، ما يمنح العاملين في القطاعين العام والخاص 5 أيام راحة متواصلة.

ويُرجّح أن تُعلن الحكومة تفاصيل الإجازة الرسمية بعد تأكيد الرؤية، وهي فرصة مثالية للراحة أو السفر أو قضاء أوقات مميزة مع العائلة، خاصة مع بداية فصل الصيف.

موعد صلاة عيد الأضحى

يحرص كثير من المسلمين على أداء صلاة عيد الأضحى والتي يبدأ بعدها ذبح الأضاحي، وتبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا، ويمتد وقتها حتى زوال الشمس.

ويُستحب أن تُؤدى في الساحات الكبرى أو المساجد، ويجوز أداؤها في المنزل إذا تعذر الذهاب للمسجد، مع المحافظة على سنن الصلاة من تكبيرات وتلاوة وسُنة قراءة سورتي "الأعلى" و"الغاشية".

صلاة العيد

كيفية صلاة العيد وفضلها

أوضحت دار الإفتاء أن صلاة العيد، تُصلى ركعتين مع سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية، ويخطب الإمام بعدها خطبة تذكيرية عن العيد والطاعات.

وأشارت إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة باتفاق جمهور العلماء، ويجوز قضاؤها لمن فاتته، كما أن حضورها مع الجماعة يُعد من الشعائر المميزة لهذا اليوم المبارك.

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