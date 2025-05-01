موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025 في مصر وعدد أيام العطلة

تستعد مصر لإجازة طويلة خلال عيد الأضحى 2025، بعدما كشفت الحسابات الفلكية عن موعد وقفة عرفات، والتي يُتوقع أن توافق الخميس 5 يونيو المقبل، على أن يكون أول أيام العيد الجمعة 6 يونيو.

ووفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، فإن العاملين في القطاع الحكومي سيحصلون على عطلة رسمية تمتد لـ9 أيام، من الجمعة 6 يونيو وحتى السبت 14 يونيو، وهي من أطول الإجازات الرسمية هذا العام.

ويعرض لكم الموجز موعد وقفة عرفات وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للموظفين والقطاع الخاص.

تفاصيل الإجازة الرسمية

تشمل الإجازة الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، وأوضحت مصادر في مجلس الوزراء أن أيام الجمعة والسبت تضاف إلى الإجازة كونها عطلات أسبوعية رسمية، ما يمنح الموظفين راحة ممتدة.

موقف القطاع الخاص

وزارة القوى العاملة أكدت في بيان لها أن العاملين في القطاع الخاص سيتمتعون بإجازة مدفوعة الأجر أيام العيد الرسمية، من الجمعة وحتى الإثنين، مع إمكانية العمل مقابل أجر مضاعف إذا تطلب الأمر.

يوم عرفة.. فضائل ودلالات

يُعد يوم عرفة من أعظم الأيام عند المسلمين، حيث يقف الحجاج بجبل عرفات، ويُستحب لغير الحجاج صيامه، لما ورد عن النبي ﷺ أنه "يكفر سنتين"، ويشهد اليوم اهتمامًا شعبيًا وروحيًا واسعًا في مصر والعالم الإسلامي.

فرصة للسياحة الداخلية

الإجازة الطويلة تتيح للكثيرين فرصة السفر أو قضاء وقت ممتع داخل المدن السياحية، وسط استعدادات من وزارة السياحة والنقل لتأمين وسائل المواصلات والرحلات بشكل آمن ومنتظم خلال العيد.

انتظار للرؤية الشرعية

رغم التقديرات الفلكية، يبقى تحديد الموعد النهائي للعطلة رهنًا بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي تعلنها دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي قبل العيد بيومين.

استعدادات مكثفة للمرافق والخدمات العامة

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، بدأت الأجهزة الحكومية في رفع درجة الاستعداد القصوى، خاصة في قطاعات النقل، والكهرباء، والمياه، والتموين، ووجّهت رئاسة الوزراء بضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين خلال فترة العيد ،كما أعلنت هيئة السكك الحديدية وشركات النقل البري عن جدول تشغيل خاص لتلبية الإقبال على السفر، خصوصًا من القاهرة إلى المحافظات السياحية والصعيد، بينما أكدت وزارة الصحة جاهزية المستشفيات ورفع درجة الطوارئ تحسبًا لأي طارئ.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بإجازة طويلة ينتظرها ملايين المصريين، وسط أجواء روحانية واقتصادية مميزة، تجعل منه فرصة للراحة والتقارب الأسري.

اقرأ أيضا : الكهرباء ترفع درجة الاستعداد لضمان أمن واستقرار الشبكة.. بسبب العاصفة الترابية

آخر أخبار العاصفة الترابية اليوم في مصر.. صور صادمة بالأقمار الصناعية





