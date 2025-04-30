الكهرباء ترفع درجة الاستعداد لضمان أمن واستقرار الشبكة.. بسبب العاصفة الترابية

رفع درجة الاستعداد لضمان أمن واستقرار الشبكة.. وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء، «انتاجا ونقلا وتوزيعا» ومتابعة الشبكة الموحدة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات الطارئة التى تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة للتعامل مع الظاهرة المناخية.

يأتي ذلك في اطار خطة العمل لضمان امن واستقرار الشبكة الموحدة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وفى ضوء تعرض البلاد الى منخفض جوى خماسينى، وما يصاحبه من رياح مثيرة للرمال والاتربه وتدهور مستوى الرؤية الأفقية وتأثير ذلك على الشبكات الكهربائية.

رفع درجة الاستعداد لضمان أمن واستقرار الشبكة

الموجز يكشفت عبر السطور التالية التفاصيل، إذ أوضح وزير الكهرباء أن منظومة الشكاوى بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة فى حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه الفرق الفنية العاملة والتدخل السريع والتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار اليوم

التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الاعطال

وأشار إلى غرفة العمليات المركزية على تواصل دائم مع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتأمين شبكة الكهرباء خلال فترة سوء الأحوال الجوية للتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الاعطال وكذا محولات وماكينات الطوارئ للدفع بها للتعامل الفوري مع اي اعطال طارئة ناتجة عن تأثر الشبكة بسوء الأحوال الجوية مع التنبيه باتباع كافة الاجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة تواجد كافة القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل اي صعوبات او تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال اصلاح الاعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية

وأكد وزير الكهرباء أن تحقيق الكفاءة فى التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف اسبابها ، لاسيما الطوارئ الناتجة عن الظروف المناخية، كانت ضمن اولويات خطة العمل خلال الفترة الماضية.

تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات

وأشار إلى مراجعة الخطوط والشبكات خاصة في المناطق الصحراوية واتخاذ ما يلزم لحمايتها واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة

وشدد على توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب العوامل الجوية

جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهيب بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة للمنخفض الجوى الخماسينى الذى تتعرض له البلاد حاليا



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