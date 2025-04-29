شنايدر إلكتريك تطلق نظام حماية الطاقة مبتكر وعالي الكثافة لمقاومة الأعطال

نظام حماية الطاقة الأكثر كفاءة.. أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن إطلاق منتجها الجديد Galaxy VXL، وهو جهاز تزويد الطاقة اللامنقطعة ثلاثي الطور الذي يتميز بالكفاءة العالية وصغر الحجم والقابلية للتعديل والإضافة إليه حسب الحاجة.

يأتي نظام حماية الطاقة الأكثر كفاءة بقدرة تتراوح بين 500 -1250 كيلووات (400 فولت)، كما يأتي مزودًا بخصائص متقدمة في الأمن السيبراني، والبرمجيات، وأعلى معايير الأمن والسلامة.

نظام حماية الطاقة الأكثر كفاءة

الموجز يكشف تفاصيل جهاز شنايدر إليكتريك الجديد حيث يضع Galaxy VXL UPS معيارًا جديدًا في تقنيات مزودات الطاقة اللامنقطعة (UPS) ، حيث يشغل مساحة لا تتجاوز1.2 متر مربع وكثافة طاقة تصل إلى 1042 كيلووات لكل متر مربع، ليجمع بين الكفاءة العالية والاستدامة وأحدث التقنيات، وهو متوفر في جميع الدول التي تعتمد قدراتIEC 400 فولت حول العالم، بما في ذلك مصر والعديد من دول المنطقة، وتم تصميم الجهاز لضمان أعلى مستويات أداء الطاقة لتلبية احتياجات بيئات الذكاء الاصطناعي، والمواقع المشتركة، ومراكز البيانات الضخمة، بالإضافةً إلى البنية التحتية الحيوية واسعة النطاق والأنظمة الكهربائية داخل المباني التجارية والمنشآت الصناعية.

زيادة وقت التشغيل وإمدادت الطاقة لأنظمة البنية التحتية

ويضمن منتج Galaxy VXL زيادة وقت التشغيل وإمدادت الطاقة لأنظمة البنية التحتية الأكثر استهلاكا للطاقة، وذلك بفضل تصميمه المدمج الأول من نوعه في القطاع، وكثافة الطاقة العالية التي يوفرها، وتصميمه المميز القادر على التكيف الذكي مع الأحمال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تشغيل ما يصل إلى 1.25 ميجاوات ضمن إطار واحد

ويمكن للجهاز تشغيل ما يصل إلى 1.25 ميجاوات ضمن إطار واحد، وما يصل إلى 5 ميجاوات عند توصيل 4 وحدات بالتوازي، مما يعزز كلًا من الكفاءة التشغيلية وكفاءة الطاقة، ويسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لدى العملاء.

وبفضل تقنيات التشغيل الحاصلة على براءة اختراع، يوفر Galaxy VXL كفاءة تشغيلية تصل إلى 99% في وضع التحويل eConversion عالي الكفاءة، وما يقرب من 97.5% في وضع التحويل المزدوج، بما يضمن أعلى مستويات حماية الطاقة، إلى جانب خفض معدلات استهلاكها بشكل غير مسبوق، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن أجهزة UPS بمقدار النصف ودعم جهود الاستدامة.

يعزز من قدرة النظام على إتاحة الطاقة بمقدار 10 أضعاف

ويتميز جهاز Galaxy VXL باستخدامه لمساحة أقل بنسبة 52% مقارنة بمتوسط الأحجام المتعارف عليه في هذا المجال، وقابليته للتطوير والنمو، وتصميمه القياسي الذي يسمح بزيادة معدلات N+1 المسئولة عن تحديد القدرة التشغيلية للنظام، مما يعزز من قدرة النظام على إتاحة الطاقة بمقدار 10 أضعاف، بالإضافة إلى ذلك، يتيح التصميم المرن للجهاز تقليل النفقات الرأسمالية (CapEx) من خلال إمكانية شراء وحدات الطاقة تدريجيًا وفقًا لاحتياجات العملاء، مع ضمان تقديم كفاءة طاقة مثالية وإمكانية إضافة وحدات طاقة أخرى مع تزايد الطلب.

ويتوافق Galaxy VXL مع كل من بطاريات الليثيوم أيون و بطاريات VRLA، كما يتيح مدة تشغيل أطول، ومدة توافر أعلى، وسهولة في الصيانة، وذلك بفضل تقنية Live Swap ، مما يضمن أوقات تشغيل مرنة وقابلة للتنبؤ بمراكز البيانات، ومراكز تكنولوجيا المعلومات، والأحمال الكهربائية العالية. كما يتميز النظام بإمكانية المراقبة عن بُعد عبر منصة EcoStruxure IT من شنايدر إلكتريك، إلى جانب توفير أعلى معدلات الأمان واتصالات إيثرنت المعتمدة وفقًا لأحدث معايير الأمان IEC 62443-4-2، مما يتيح تجربة إدارة عن بُعد آمنة ومتصلة بالكامل.

تزايد الاعتماد على أنظمة البنية التحتية واسعة النطاق

وتعليقًا على إطلاق Galaxy VXL، صرّح تارونجيت ساراو، نائب الرئيس الأول لأنظمة مراكز البيانات في شركة شنايدر إلكتريك، قائلًا: "مع تزايد الاعتماد على أنظمة البنية التحتية واسعة النطاق بوتيرة غير مسبوقة، أصبح من الضروري أن يتمكن العملاء من الوصول إلى أكثر التقنيات استدامة ومرونة وكفاءة، لحماية أنظمتهم الحيوية مع تقليل تأثيرها على استهلاك الطاقة والبيئة. يجمع جهاز Galaxy VXL UPS الجديد بين تصميم مدمج ومبتكر وعالي الكفاءة، وأعلى معدلات الحماية والأمان، مما يوفر حماية للطاقة لمجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والعديد من القطاعات الصناعية. ويتميز هذا الجهاز بقدرته على تحمل الأحمال عالية الكثافة في المستقبل بمستويات غير مسبوقة من الاعتمادية."

ويتميز Galaxy VXL بعمر افتراضي أطول بفضل برنامج EcoCore، وهو خطة خدمات متطورة توفر دعمًا متميزًا في الموقع وعن بُعد من قبل خبراء تقنيين، بالإضافة إلى مراقبة على مدار الساعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يشمل البرنامج الصيانة القائمة على الحالة التشغيلية، مما يقلل من اضطرابات انقطاع التيار في الموقع بنسبة تصل إلى 50%، ويساعد على إطالة العمر الافتراضي لنظام UPS.

ويشكل النظام حل مثالي لمراكز البيانات المصنعة مسبقًا ودعامة قوية لتلك المراكز، مما يجعله حلاً مستدامًا وفعالًا لمتطلبات المستقبل.

توسيع نطاق تلبية متطلبات العملاء فيما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي

لتلبية متطلبات العملاء لأنظمة الذكاء الاصطناعي، عززت شنايدر إلكتريك قدرتها التصنيعية والإنتاجية عبر مجموعة من مصانعها حول العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية السنوية لنظام Galaxy VXL UPS حاجز 9,000 وحدة خلال عام 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر Galaxy VXL UPS في مصنع شنايدر إلكتريك في سانت بوي، برشلونة، حيث سيتم دمجه ليشكل الركيزة الأساسية المرنة لمجموعة حلول مراكز البيانات ذات قدرة حاسوبية عالية، التي تقدمها شنايدر إلكتريك.

ويتوفر نظام Galaxy VXL UPS من خلال شنايدر إلكتريك للطلب فورًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني

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