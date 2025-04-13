تفاصيل تعاون الكهرباء مع شنايدر إلكتريك لتفعيل التحول الرقمي بمركز شرم الشيخ

تفعيل التحول الرقمي بمركز شرم الشيخ.. أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والطاقة المتجددة لتحويل نظام التحكم في شبكة الكهرباء لمركز تحكم توزيع شرم الشيخ رقميًا.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل أيضًا مركزي تحكم توزيع المنيا في صعيد مصر ومراكز تحكم توزيع جنوب الدلتا.

تفعيل التحول الرقمي بمركز شرم الشيخ

الموجز يستعرض تفاصيل التوقيع الذي تم خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي نُظّم من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكالة بيزنس فرانس، وسفارة فرنسا في مصر، والذي عُقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

توفير بدائل تغذية للمناطق التي بها أعطال

وتتولى مراكز التحكم في الطاقة المراقبة والتحكم في الشبكة الكهربائية، وفصل وتوصيل التيار، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للمناطق التي بها أعطال، وتقليل زمن الأعطال، إلى جانب تقليص الفاقد في الشبكة، والمساهمة في تقليل زمن إعادة التيار بعد انقطاعه، من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة بشكل آلي، ودعم تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية.

وتعليقًا على التوقيع، صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلاً: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تسرع التحول الرقمي في قطاع الطاقة المصري، وإن التحول الرقمي لمراكز التحكم وتوزيع الكهرباء يمثل خطوة محورية نحو بناء شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة، تلبي احتياجات النمو المستدام، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة ومرنة تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال تقنيات إدارة التوزيع والبيانات المتقدمة، لدعم التحول المستدام لمستقبل الطاقة في مصر."

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمركز التحكم الآلي في شرم الشيخ

وفي عام 2022، أعلنت شنايدر إلكتريك عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمركز التحكم الآلي في شرم الشيخ، واقتربت من إنهاء الأعمال في أربعة مراكز أخرى (القاهرة الجديدة، مدينة نصر، الدقي، و6 أكتوبر) بعد تجديد 3,900 موقع على شبكة التوزيع.

كما تم توقيع شهادات إتمام المشروع لعدة مراكز، وقامت الشركة أيضًا بتدريب الكوادر الفنية لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل. وقد كان هذا التطوير ضمن اتفاقية مع وزارة الكهرباء لإنشاء وتحديث مراكز التحكم باستخدام تكنولوجيا EcoStruxureGrid وADMS، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأعطال والهدر.

ويُعد مركز شرم الشيخ الأول الذي يتم تحديثه خارج القاهرة الكبرى، حيث يخدم محافظة جنوب سيناء بالكامل.

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