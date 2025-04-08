مصر وفرنسا توقعان عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.. (تفاصيل)

مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.. شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر .

يأتي ذلك فى اطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة ، وتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء.

مصر وفرنسا توقعان عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء

الموجز ينقل لكم تفاصيل توقيع مصر وفرنسا عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ تأتي في سبيل حسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى

اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الاقليمى بالإسكندرية

وقام وزير الكهرباء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وجون نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية وريمى ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الاقليمى بالإسكندرية بحضور انجيلا ايخوست سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر.

مصر وفرنسا توقعان عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء

عقد إنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائى بشرم الشيخ

كما شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وايريك لومباج وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على عقد لانشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائى بشرم الشيخ والذى يقوم بتنفيذه شركة شنايدر اليكتريك وقام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وسيبا ستيا رييه رئيس مجموعة شمال افريقيا ومصر والمشرق العربى بشنايدر اليكتريك وبيار جروسجرجا نائب رئيس برنامج DCC بشركة شنايدر اليكتريك.

كما شهد وزير الكهرباء والدكتورة رانيا المشاط وانجيلا ايخوست مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع مركز التحكم الاقليمى بالإسكندرية وقام بالتوقيع المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

مصر وفرنسا توقعان عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء

اتفاقية تعاون لتطوير مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر

وفى سياق متصل شهد وزير الكهرباء فى حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة وايريك لومباج وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيروويست وهيئة موانئ البحر الأحمر.

وقام بالتوقيع المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيد محمد عبد الرحيم حامد رئيس هيئة موانى البحر الأحمر والسيدة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقات المتجددة.

مصر وفرنسا توقعان عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء

عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وفرنسا

وبدوره، أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل استمرار للعمل المشترك وتنفيذ المشروعات المستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

وشدد على حرص مصرللتعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر ، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر .

مصر وفرنسا توقعان عدد من الإتفاقيات بمجالات الكهرباء

وأشاد بالشركات الفرنسية، موضحًا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى ، ومشيراً إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي امتد لسنوات عديدة ولعب دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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