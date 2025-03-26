عاجل| تعيين الدكتور شريف حلمي رئيسًا لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور شريف حلمي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الموجز يكشف تفاصيل قرار تعيين الدكتور شريف حلمي رئيسا لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ويأتي هذا القرار بعد أن كان الدكتور محمد دويدار، رئيس مشروع المحطة النووية بالضبعة من الجانب المصري، قد شغل منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة منذ يناير الماضي، خلفًا للدكتور أمجد الوكيل.

وتقوم الهيئة حاليا بإنشاء محطة الضبعة النووية فى إطار تنويع مصادر الطاقة و تتعاون مصر مع روسيا فى هذا الشأن من خلال شركة روساتوم.

هيئة المحطات النووية.. وتجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة طاقة نووية في مصر، يجري تشييدها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. ستتكون المحطة من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مجهزة بمفاعلات مبردة ومهدأة بالماء من الطراز الروسي VVER-1200، وهذا تصميم تطوري من الجيل الثالث+ يستوفي جميع متطلبات السلامة الدولية بشكل كامل.

ويبلغ طول غلاف المفاعل نحو 13 متراً وقطره 4.5 متر، بوزن إجمالي يصل إلى 320 طناً. يتم إنشاء محطة الضبعة النووية في إطار مجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقاً للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء محطة الطاقة النووية فحسب، بل سيقوم أيضاً بتوريد الوقود النووي طوال فترة تشغيل المحطة، وكذلك تقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب العاملين بالمحطة على التشغيل والصيانة الفنية خلال السنوات العشر الأولى من عمل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانب الروسي، بموجب عقد منفصل، بإنشاء مرافق تخزين متخصصة وتوفير حاويات خاصة لتخزين الوقود النووي المستهلك.

ويمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر، حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.

ويهدف مشروع محطة الضبعة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة

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