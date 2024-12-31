رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين في موقع الضبعة.. تقديرًا للجهود المبذولة

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين.. في خطوة تعكس التقدير والاعتراف بالجهود المبذولة، شهد موقع الضبعة النووي مراسم تكريم المتميزين من العاملين والشركاء، احتفاءً بمساهماتهم الكبيرة في تحقيق تقدم ملموس في هذا المشروع القومي الحيوي.

ويُعد تكريم رئيس هيئة المحطات النووية لهم رسالة شكر ودعم لكل من بذل جهدًا استثنائيًا في تطوير أول محطة طاقة نووية في مصر، والتي تمثل إنجازًا وطنيًا يعكس رؤية الدولة نحو المستقبل.

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

الموجز يرصد كواليس تكريم الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للمتميزين من العاملين بموقع الانشاء بالضبعة، يأتي ذلك ايماناً بأهمية العنصر البشرى لنجاح مشروع محطة الضبعة النووية وحرصًا على تقدير المجهودات الحثيثة لأفراد الهيئة نحو تحقيق الحلم النووي لأنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء على أرض جمهورية مصر العربية .

كما حرص رئيس هيئة المحطات النووية خلال اللقاء على الاستماع الى العاملين، حيث قام بعقد جلسة نقاش مفتوحة للاطلاع على أوضاع العاملين بموقع الانشاء، وحرص أيضًا على تحفيز العاملين بالسير قدمًا نحو تحقيق الحلم المصري، كما هنأ سيادته العاملين بقدوم العام الميلادي الجديد متمنياً لهم المزيد من النجاحات ولمصرنا الغالية الرقي والازدهار.

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

واستعرض رئيس هيئة المحطات النووية خلال اللقاء السنوي مع العاملين بموقع العمل بالضبعة، أهم إنجازات العام الحالي وأهم مستهدفات العام القادم، حيث يُعد هذا اللقاء فرصة للتقارب من العاملين بالهيئة وسماع اقتراحاتهم للنهوض بالمشروع القومي وأيضًا حل أي مشكلات لدى العاملين، وهو الأمر الذي يؤثر ايجابيا على الروح المعنوية للعاملين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

وتعود خطة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية الى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع، ويهدف المشروع إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

إقرأ أيضًا:

وظائف هيئة المحطات النووية 2024.. اعرف التخصصات والشروط

رئيس هيئة المحطات النووية يشارك باجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم المتميزين