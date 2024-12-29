كواليس زيارة وفد من مكتبات مصر العامة لمقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. شدد الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة على ضرورة التواصل مع الجمهور ورفع الوعي بثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي، مع التركيز على النشء والشباب، لكونهم جيل المستقبل، وثروة مصر البشرية للأعوام القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مكتبات مصر العامة برئاسة السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لمقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ وهي الأولى من نوعها، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين الجهتين أكتوبر الماضي.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الموجز يرصد والتي حضرها كل من الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، ورانيا شعران، مدير مكتبة مصر العامة على مستوى القاهرة الكبرى، وعدد من مسئولي العلاقات العامة والأنشطة في المكتبة المركزية والمكتبات المتنقلة.

وتأتي الزيارة في إطار خطة تواصل الهيئة التي وضعتها إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، ورامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة ومحمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

وخلال الزيارة في سياق التعرف على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ودورها وأنشطتها الرقابية والتنظيمية عن قرب.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وبدوره، قدم تامر حاتم، رئيس إدارة الشئون القانونية عرض تناول من خلاله، الحديث عن نشأة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والإطار القانونى والتنظيمي، وكذلك الدور الرقابي لها، أعقبه عرض الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل تناول فيه الحديث عن الدور الذي تقوم به إدارة الدعم الفني والمعامل ودعمها للقطاعات الرقابية، من خلال أجهزة القياس، والكشف النووي والإشعاعي، وما تقدمه من جهود فيما يخص صيانة وتحديث تلك الأجهزة.

اهتمام مكتبات مصر العامة على إيصال المحتوى العلمي

ومن ناحيته، أكد السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة خلال الزيارة، على اهتمام مكتبات مصر العامة على إيصال المحتوى العلمي الذي تقدمه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى الجمهور، ولا سيما النشء والشباب بشكل مبسط، وبما يتناسب مع الأعمار المختلفة.

وشدد على أهمية تواجد مجلة الهيئة ومنشوراتها ومطوياتها المختلفة في كافة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية للتعريف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم ورقابة كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على القيام بعقد اجتماعات تنسيقية بشأن خطة العمل التوعوية للعام القادم 2025.

هذا؛ وقد قام رئيس الهيئة بعمل جولة تعريفية داخل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتعريف بامكانياتها ومواردها المختلفة.

واختتمت الجولة بزيارة مركز توعية الجمهور، والتقاط صورة جماعية للجانبين.

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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية