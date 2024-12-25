تفاصيل استضافة هيئة الرقابة النووية للدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. تواصل تعاونها الدائم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة من خلال فريق التواصل الخاص بها .

وفي هذا الصدد، استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب «المرأة تقود للتنفيذيات» والذي يضم 67 متدربة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومختلف المؤسسات التعليمية والتنفيذية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها في مختلف المجالات وبناء شخصية متكاملة وتعزيز الانتماء الوطني، وتوطيدًا للتعاون القائم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

الموجز يرصد تفاصيل استضافة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، للدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك من قبل فريق الهيئة والمكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ورامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، و محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، من خلال التعريف بدورها وأنشطتها التنظيمية والرقابية على كافة الأنشطة النووية والاشعاعية في جمهورية مصر العربية، لا سيما وأن قطاع المرأة يحظى بأهمية كبيرة في خطة تواصل الهيئة لعام 2024.

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

وبدأت فعاليات فعاليات اللقاء بكلمة ترحيب من الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالحضور، أعقبها محاضرات تعريفية متنوعة لإدارات الهيئة المختلفة للتعريف بها عن قرب، والتى تميزت بالتفاعل المتميز من عضوات البرنامج التدريبي بالأسئلة العميقة خلال المحاضرات التعريفية.

وفي ختام اللقاء تم عمل جولة تعريفية بالمعامل، ومركز توعية الجمهور، للتعريف الشامل بكافة قطاعات الهيئة الرقابية، وادارتها الداعمة، والمهام المنوطة بهم وفقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

ومن الجدير بالذكر أن أعضاء الهيئة المشاركون بالمحاضرات التعريفية على النحو التالي:

دكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل، وتامر حاتم رئيس إدارة الشئون القانونية، والمهندس هيثم شاهين رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق

ومصطفى علي قائم بأعمال رئيس إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية، والدكتورة هبة صقر أخصائي جودة وتدقيق إدارة الجودة والتدقيق ورضوى جلال منسق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وعضو لجنة ثقافة الأمان بالهيئة وسارة حجازي منسق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وعضو لجنة إدارة المعرفة بالهيئة والمهندس محمود عبد الرازق أخصائي السلامة والصحة المهنية وإدارة المعامل والدعم الفني.

إقرأ أيضًا:

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تختتم أعمال ورشة «قواعد القانون الدولي النووي»

الرقابة النووية والإشعاعية تُطلق العدد الرابع من مجلتها عن «التوعية الجماهيرية»

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب