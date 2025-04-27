موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.. تفاصيل أطول عطلة رسمية

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.. يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، وهي واحدة من أطول وأهم الإجازات الرسمية في العام، حيث يستعد الكثيرون للتخطيط لقضاء عطلة مميزة سواء بالسفر أو الاحتفال مع العائلة.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير، تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 وفقًا للبيانات الرسمية كما يلي:

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

يرتبط موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، بتحديد غرة شهر ذو الحجة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن توقعاته لغرة شهر ذو الحجة 1446 هجريًا، حيث أوضح أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 الموافق 29 ذو القعدة 1446 هجريًا.

عيد الأضحى

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، بينما يظهر في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، كما يتفاوت بقاؤه في باقي محافظات الجمهورية بين 40 إلى 49 دقيقة، وتختلف مدة بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية ما بين 9 إلى 59 دقيقة.

إجازة عيد الأضحى 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك رسميًا من يوم الخميس 5 يونيو 2025، والذي يوافق يوم وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

ومن المقرر أن تكون الإجازة كالتالي:

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

أول أيام عيد الأضحى: الجمعة 6 يونيو 2025

ثاني أيام عيد الأضحى: السبت 7 يونيو 2025

ثالث أيام عيد الأضحى: الأحد 8 يونيو 2025

رابع أيام عيد الأضحى: الاثنين 9 يونيو 2025

يذكر أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرًا مضاعفًا وفقًا لقانون العمل المصري.

صلاة عيد الأضحى

أبرز شعائر العيد الكبير

مع اقتراب هذه الأيام المباركة، تتأهب جموع المسلمين لأداء مناسك الحج للمستطيعين، بينما يستعد الملايين حول العالم للاحتفال بعيد الأضحى من خلال ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، في أجواء تعمها الفرحة والتكافل الاجتماعي.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025

بجانب عطلة عيد الأضحى، ينتظر المصريون أيضًا عدة مناسبات رسمية أخرى، تشمل:

الخميس 26 يونيو 2025: رأس السنة الهجرية

الإثنين 30 يونيو 2025: ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو 2025: عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 4 سبتمبر 2025: المولد النبوي الشريف

الإثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة

ويترقب كثير من المواطنين هذه العطلات بفارغ الصبر، حيث تمنح هذه المناسبات الرسمية فرصًا إضافية للتخطيط للراحة والاحتفال.

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