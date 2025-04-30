تزايدت عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، للاستفسار عن موعد صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025، وذلك تزامنا مع اقتراب بداية الشهر الجديد.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد بدء صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025 للمواطنين المسجلين على منظومة الدعم الحكومي، في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان وصول السلع الأساسية للفئات المستفيدة بأسعار مدعمة، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن مقررات شهر مايو من السلع التموينية.

السلع التموينية

موعد صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025

يبدأ صرف السلع التموينية لشهر مايو غدا الخميس الموافق الأول من مايو، على أن يستمر التوزيع طيلة أيام الشهر، وذلك من خلال جميع المنافذ التموينية، بما يشمل محال البقالة التموينية، والمجمعات الاستهلاكية، وكافة نقاط التوزيع المعتمدة المنتشرة بجميع المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن كل فرد مُقيد على بطاقة التموين لديه حصة تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، يحصل من خلالها على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، على رأسها زجاجة زيت طعام تزن 800 جرام، وكيلو سكر، بالإضافة إلى إمكانية انتقاء أصناف أخرى ضمن قائمة واسعة من السلع التموينية، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة وقيمة الدعم المخصص على البطاقة.

صرف مقررات شهر مايو من السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين أنها تتابع بشكل يومي كل ما يتعلق بصرف المقررات التموينية من أجل ضمان توفر السلع لكافة المستفيدين، مع العمل المستمر على رقابة الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن التصدي لمحاولات الاحتكار أو أي تجاوزات قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع خارج الإطار الرسمي المعتمد من الدولة. وشددت الوزارة على التزامها بتوفير الكميات اللازمة من المنتجات التموينية لتغطية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة موسعة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً من المواطنين، بما يضمن استقرار السوق ووفرة السلع طوال أيام الشهر.

وتهيب وزارة التموين بجميع المواطنين سرعة التوجه إلى منافذ الصرف المعتمدة لصرف مستحقاتهم التموينية فور بدء التوزيع، مع متابعة الإعلانات الرسمية لأي تحديثات تخص السلع أو منظومة الدعم التمويني، حرصًا على حصول كل أسرة على حقوقها كاملة ضمن إطار عادل ومنظم.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

السكر المعبأ وزن كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

والدقيق المعبأ في عبوة ورقية أو بلاستيكية وزن كيلو جرام بـ 18 جنيهًا.

والمسلى الصناعي عبوة 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

الجبنة تتراباك وزن 500 جرام بـ 14 جنيهًا، و250 جرامًا بـ 7.50 جنيه، واللبن الجاف عبوة 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

العدس المجروش وزن 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

والفول المعبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

أسعار السلع التموينية

المكرونة وزن 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

والمكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

البسكويت بأنواعه بأسعار تبدأ من 1.50 جنيه ليويوز سادة إلى 3.75 جنيه لبسكويت بوو.

مسحوق عادي يدوي عبوة 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

ومسحوق أوتوماتيك بنفس الوزن بـ 25 جنيهًا.

وصابون التواليت وزن 125 جرامًا بـ 7.50 جنيه.

وصابون غسيل بنفس الوزن بـ 3 جنيهات، وكيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

القهوة سريعة الذوبان عبوة 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

قالب حلاوة طحينية وزن 40 جرامًا بـ 3 جنيهات.

مربى (350 جرامًا) بـ 16 جنيهًا.

مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

صلصة الطماطم قارورة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

الشاي 40 جرامًا بـ 5 جنيهات.

والخل الأبيض 900 مللي بـ 6 جنيهات.

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