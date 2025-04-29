التموين تبدأ صرف السلع التموينية لشهر مايو لـ64 مليون مواطن مستفيد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك اعتبارًا من بداية شهر مايو 2025، وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وسط إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية.

وييعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

آلية التوزيع والمنافذ المتاحة

تقوم وزارة التموين بصرف السلع التموينية من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، البقالين التموينيين، منافذ جمعيتي، وبعض سيارات شباب الخريجين، وتُخصص الحصص التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن، يحصلون على مقرراتهم الشهرية بشكل منتظم.

الدعم الإضافي للفئات الأولى بالرعاية

ضمن سياسة الدولة الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، خصصت الحكومة حزمة دعم استثنائية بقيمة 833 مليون جنيه تُصرف شهريًا لحوالي 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل هذه الفئات أصحاب الدخل المنخفض، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، والمستفيدين من "تكافل وكرامة" ومعاشات الضمان الاجتماعي، وتستمر هذه الحزمة لمدة 6 أشهر، تُضاف خلالها قيمة الدعم تلقائيًا إلى بطاقات التموين دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من المواطن.

السلع المتوفرة وأسعارها

يشمل نظام الدعم التمويني 31 سلعة أساسية تُطرح للمواطنين بأسعار مدعمة، منها:

زيت تمويني (800 مل) بسعر 30 جنيهًا

السكر (1 كجم) بسعر 12.60 جنيهًا

الأرز (1 كجم) بسعر 12.60 جنيهًا

المكرونة (800 جرام) بسعر 13 جنيهًا

كما تتوفر سلع إضافية مثل الجبن، الفول، الدقيق، التونة، اللبن المجفف، والمربى، لتوفير تنوع غذائي للمستفيدين.

تنبيهات للمواطنين

تدعو وزارة التموين المواطنين إلى ضرورة تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بصفة دورية لضمان استمرار صرف الدعم، كما توصي بالتوجه إلى المنافذ التموينية في المواعيد المحددة لتجنب الزحام وضمان استلام الحصص كاملة.

وتواصل وزارة التموين جهودها في دعم المواطنين من خلال نظام بطاقات التموين، لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع المدعومة، رغم التحديات الاقتصادية، وتؤكد على أهمية التزام الجميع بالإجراءات لتيسير حصول الأسر على الدعم المخصص لها.

اقرأ أيضا : وزير الكهرباء يجدد الثقة للمهندس جابر الدسوقي لرئاسة الشركة القابضة لـ3 سنوات

موعد بداية إجازة اٌخر العام 2025 للمدارس والجامعات





