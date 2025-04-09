شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 في مصر

تعتبر بطاقة التموين واحدة من أهم وسائل الدعم الحكومي في مصر التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ،وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحسين وتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم، أعلنت عن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025، وفقًا لعدد من الشروط المحددة، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم المعونة الغذائية للأبناء الجدد الذين تم إضافتهم في الفترة الأخيرة.

ويقدم لكم الموجز شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.

شروط إضافة المواليد الجدد:

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وذلك بهدف التأكد من استفادة الأسر المستحقة فقط من هذه الخدمة، ومن أبرز هذه الشروط:

عدد الأفراد في البطاقة: يشترط أن تحتوي البطاقة التموينية على ثلاثة أفراد فقط، ويمكن إضافة طفل رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

عمر الأبناء: يجب ألا يقل عمر الطفل المضاف عن 4 سنوات لكي يتم إضافته على البطاقة التموينية.

الدخل الشهري للأسرة: يشترط أن يكون دخل الأسرة أقل من 3,000 جنيه شهريًا لكي تستفيد من إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

معاش الأسرة: في حالة المعاشات، يجب أن لا يتجاوز المعاش الشهري للأسرة 2,500 جنيه.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد:

وضعت وزارة التموين بعض الفئات التي يمكنها الاستفادة من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، والتي تشمل:

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة.

أبناء مستحقي معاش تكافل وكرامة.

أسر شهداء الجيش والشرطة وزوجاتهم.

الأسر البديلة التي تكفل أطفالًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

لإتمام عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يجب على رب الأسرة تقديم بعض المستندات اللازمة، ومنها:

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

شهادات ميلاد الأطفال المراد إضافتهم.

صورة بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت معاش تكافل وكرامة (إن وجد).

مستندات تثبت استشهاد الوالد (في حالة الشهداء).

رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

كيفية إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى الرابط الخاص بـ بوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمة "خدمات التموين":

من الصفحة الرئيسية، اختر "خدمات التموين".

النقر على "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين":

ستظهر لك خيارات متعددة، اختر "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين".

إدخال بيانات المولود:

قم بإدخال اسم الأم الأول.

أدخل اسم المولود رباعيًا.

أدخل الرقم القومي للمولود.

تحديد صلة القرابة بين المولود ورب الأسرة.

تأكيد الإضافة:

بعد إدخال البيانات، قم بالنقر على "إضافة" لإتمام عملية التسجيل.

التحقق من البيانات:

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الإرسال لضمان إضافة المولود بنجاح.

تتم عملية الإضافة عبر الإنترنت بسهولة وبخطوات بسيطة، مما يتيح للمواطنين توفير الوقت والجهد.

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