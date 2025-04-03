رقم استعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. الفئات المستحقة

يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم فقط عبر بوابة مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة التموين لتيسير الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، بما في ذلك الاستعلام عن البطاقات، واستخراج بطاقات جديدة، وإضافة المواليد ، ويعرض الموجز رقم استعلام عن بطاقة التموين بالاسم.

يمكن للمواطنين التحقق من بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم بسهولة من خلال الخطوات التالية: الرسائل النصية: إرسال رقم البطاقة التموينية (12 رقمًا) في رسالة إلى 91237 أو 9136، وستصل رسالة تفصيلية بحالة البطاقة.

مكاتب التموين: التوجه إلى أقرب مكتب تمويني مع بطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية للاستعلام المباشر.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

زيارة الموقع الرسمي بوابة مصر الرقمية من هنا

اختيار "خدمات التموين" من القائمة الرئيسية.

الضغط على "الاستعلام عن بطاقة التموين".

إدخال البيانات المطلوبة والضغط على "ابدأ الخدمة".

الموافقة على الشروط، ثم الضغط على "التالي".

ستظهر تفاصيل البطاقة التموينية، مثل عدد الأفراد المستفيدين، وقيمة الدعم، وحالة البطاقة.

رقم استعلام عن بطاقة التموين بالاسم

تفاصيل زيادة دعم بطاقات التموين 2025

أقرت الحكومة زيادة الدعم التمويني للأسر المستحقة، حيث سيحصل المستفيدون على دعم إضافي لمدة شهرين، وفقًا للتوزيع التالي: 125 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا.

250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر.

150 جنيهًا إضافية للأسر التي لديها طفلين.

250 جنيهًا إضافية للأسر التي لديها طفل واحد.

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة 2025

تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار خدمة "إصدار بطاقة تموين جديدة".

إدخال كود المحافظة وتحديد الإدارة التموينية والمكتب الأقرب.

استكمال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على "إرسال الطلب".

ظهور رسالة تؤكد نجاح تقديم الطلب، مع إمكانية متابعة حالته إلكترونيًا.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

أعلنت وزارة التموين الفئات التي يحق لها إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، وهي: الأرامل والمطلقات ، ومستفيدو معاش تكافل وكرامة ، وحاملو بطاقات الخدمات المتكاملة ، والأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير وزارة التموين.

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