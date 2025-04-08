خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين .. والفئات المستحقه

يواصل القراء عملية الاستعلام حول إضافة المواليد على بطاقة التموين وموعد إتاحة هذه الخدمة على منصة مصر الرقمية للمواطنين حتى يتمكنوا من إضافة أبناءهم تشهد معدلات بحث متزايدة، وذلك بعد إعلان وزارة التموين في وقت سابق أن إمكانية إضافة المواليد مقتصرة على فئات معينة وهي الفئات المستحقة، ويعرض الموجز خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة أنه لا توجد إضافة للمواليد على بطاقات التموين 2025 إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في حال إتاحة هذه الميزة عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم "الوالدة".

- بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة ضم الأبناء.

- اضغط على أيقونة إضافة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية 2025

هناك مجموعة من الفئات التي يمكنها إضافة المواليد نحددها في السطور التالية:

- من بين الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

- من بين الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين هم الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى.

أكدت الوزارة سابقا أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين من الفئات التالية المستحقة: مستحقو معاش تكافل وكرامة .

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.

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خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين لهذه الفئات.. أون لاين