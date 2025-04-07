الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. كيفية الحصول عليه

يبحث الكثير الكارت الموحد بديل بطاقة التموين بعد إعلان وزير المالية أحمد كوجك صرف دعما إضافيا لنحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا ، ويعرض الموجز تفاصيل الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وكيفية الحصول عليه.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية صُممت لتجمع بين عدة خدمات حكومية، مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان.

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد

صرف التموين والخبز إلكترونيًا.

الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

إجراء المدفوعات الحكومية عبر المنظومة الرقمية.

إمكانية السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

يمثل هذا الكارت نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يهدف إلى تقليل البطاقات الورقية وتوفير تجربة أكثر مرونة وسرعة للمواطنين.

الهدف من الكارت الموحد

يهدف هذا الكارت إلى تبسيط الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه تدريجيًا في جميع المحافظات بعد نجاح المرحلة التجريبية في بورسعيد ، وبالتالي فإن المستفيدين من خدمات الكارت الموحد سيحصلون على الدعم الإضافي نظرا لأنه يشمل خدمات التموين

الكارت الموحد بديل بطاقه التموين

إطلاق الكارت الموحد

في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلنت الحكومة عن إطلاق الكارت الموحد 2025، وهو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تمثل بديلاً لبطاقة التموين التقليدية، مع إضافة خدمات أخرى مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.

كيفية الحصول على الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد 2025، يجب على المواطنين اتباع خطوات بسيطة تشمل:

فتح حساب في مكاتب البريد ، وهو شرط أساسي لإصدار الكارت.

تسجيل البيانات الأساسية، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل.

إجراء بصمة ذكية لضمان دقة توزيع الخدمات ومنع التلاعب.

استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت.

بعد إتمام هذه الخطوات، يصبح الكارت متاحًا للمواطن لاستخدامه في صرف التموين والخبز والخدمات الأخرى المتاحة على المنظومة. اقرأ أيضاً: خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. والأماكن| اليك الطريقة

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