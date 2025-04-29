موعد بداية إجازة اٌخر العام 2025 للمدارس والجامعات

يترقب كثير من أولياء الأمور والطلاب، بفارغ الصبر، موعد بداية إجازة اخر العام 2025 للمدارس والجامعات وخاصة مع الاستعداد لبدء امتحانات نهاية العام التي تنطلق خلال شهر مايو المقبل وفقًا الخريطة الزمنية التي أعلنتها كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل تلك الخريطة التي تحدد موعد بداية إجازة اخر العام 2025 للمدارس والجامعات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مواعيد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2025 وبدء إجازة نهاية العام الدراسي، وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويتضمن الجدول الزمني كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات في مختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي.

انتهاء الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، في جميع محافظات الجمهورية، وفق جدول موحد يراعي طبيعة كل مرحلة تعليمية.

انتهاء الترم الثاني 2025

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية يوم الأحد 1 يونيو 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان تطبيق معايير التصحيح والمراقبة بدقة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وتشمل الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي. وسيتم منح الطلاب فترات مناسبة للمراجعة بين المواد الأساسية لتخفيف الضغط الدراسي.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي للمدارس 2025

تنطلق إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية عقب انتهاء الامتحانات في الأسبوع الأخير من مايو 2025، بينما يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازتهم بعد انتهاء آخر امتحان في 10 يوليو 2025، تمهيدًا لفترة إعلان النتائج والتنسيق الجامعي.

امتحانات الترم الثاني للجامعات والمعاهد العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي الخميس 5 يونيو 2025. وتبدأ امتحانات الجامعات خلال شهر يونيو 2025، مع اختلاف توقيتاتها حسب طبيعة الدراسة ونظام الساعات المعتمدة بكل كلية أو معهد.

موعد إجازة نهاية العام الجامعي 2025

تنطلق إجازة نهاية العام الجامعي بعد انتهاء الامتحانات، وغالبًا ما تبدأ الإجازة في النصف الثاني من يونيو أو مطلع يوليو 2025، تبعًا للجداول الزمنية التي تقرها كل كلية أو معهد.

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الترم الثاني 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 2025 يصل إلى 97 يومًا، بعد خصم الإجازات الرسمية، ما يتيح للطلاب وقتًا كافيًا للتحصيل والمراجعة قبل دخول موسم الامتحانات.

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