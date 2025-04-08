انطلاق فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية قدرات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتأهيلهم ليصبحوا قادة فاعلين في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال كمسار رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف الربط بين التعليم والقطاعات الإنتاجية، وتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، اتساقًا مع توجهات الدولة وتكليفات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار، تنطلق اليوم فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة. ويستمر البرنامج حتى الجمعة 11 أبريل 2025، ويستهدف تنمية مهارات القيادة الاجتماعية والابتكار لدى طلاب الجامعات والمعاهد، وتمكينهم من التصدي للتحديات المجتمعية من خلال أدوات حديثة مثل ريادة الأعمال الاجتماعية والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، أهمية البرنامج باعتباره يتسق مع توجهات الدولة نحو إعداد جيل جديد من القادة المؤثرين في المجتمع، مشددًا على أن التعليم الجامعي أصبح منصة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الابتكاري، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إحداث التغيير وبناء مجتمع أكثر استدامة وابتكارًا.

فعاليات برنامج إعداد قادة الابتكار الاجتماعي

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويشمل مجموعة من المحاضرات وورش العمل حول قضايا الأمن القومي، ومكافحة الفكر المتطرف، والابتكار الاجتماعي في ظل التحول الرقمي، إلى جانب تدريب المشاركين على تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية ريادية.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من أبرزها: تنمية مهارات القيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار، والابتكار الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية في مجالات التسويق الاجتماعي، وتصميم المبادرات المجتمعية، وريادة الأعمال.

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