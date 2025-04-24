جامعة الجلالة تطلق إدارة الرضا الطلابي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن انطلاق إدارة الرضا الطلابي، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

إطلاق إدارة الرضا الطلابي بجامعة الجلالة

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة الجلالة الأهلية الدائم للارتقاء بتجربة الطالب الجامعية وضمان بيئة تعليمية وإدارية متميزة،

وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة اليوم، حصل الموجز على نسخة منه، أن الإدارة الجديدة تهدف إلى قياس مستوى رضا الطلاب عن كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية بشكل منهجي وشفاف، بما يضمن تطوير الخدمات التعليمية والإدارية وفقًا لتطلعات واحتياجات الطلاب.

إطلاق إدارة الرضا الطلابي بجامعة الجلالة

الجلالة تطلق منصة إلكترونية لتسهيل استقبال الشكاوى والمقترحات

وتماشياً مع معايير الجودة العالمية، أطلقت جامعة الجلالة الأهلية، منصة إلكترونية متطورة (Galala Engage Platform) لتسهيل استقبال شكاوى ومقترحات الطلاب في مختلف الشؤون الجامعية، مع التزام الإدارات المختصة بالرد على هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل، بما يعزز من فاعلية قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلباتهم.

إطلاق إدارة الرضا الطلابي بجامعة الجلالة

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية جامعة الجلالة لترسيخ ثقافة التفاعل الإيجابي بين الطلاب والإدارات، ودعم بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتطوير، مما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

اقرأ أيضا

وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وإي آند مصر

جامعة الجلالة تشارك في ملتقى الشباب الدولي بمشاريع مبتكرة في الذكاء الاصطناعي

