ترشيح جامعة الجلالة لجائزة دولية عن مشروع «بازار عباس» لإحياء التراث 2025

أعلنت جامعة الجلالة عن اختيار مشروعها المتميز "بازار عباس" ضمن القائمة النهائية لجوائز Big 5 Construct Egypt Impact Awards في فئة "مبادرة الحفاظ على التراث لهذا العام".

بازار عباس

يعكس هذا الترشيح التقدير الدولي لجهود جامعة الجلالة في إحياء السوق التاريخي "بازار عباس" الواقع في قلب الحي الأوروبي بمدينة بورسعيد، عبر نموذج متكامل يجمع بين الحفاظ على التراث الثقافي، والتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي.

تعاون بين جامعة الجلالة ومؤسسات محلية وعالمية

واوضحت الجامعة خلال بيان صحفي، حصل الموجز على نسخة منه، أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون التعاون البنّاء مع شركائها الذين لعبوا دوراً محورياً في دعم هذه المبادرة: جامعة BTU Cottbus – ألمانيا، ومؤسسة بيت يكن – مصر، بقيادة الدكتور علاء حبشي، وجمعية بورسعيد على قديمه، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) – نيروبي.

كما اعربت الجامعة عن بالغ امتنانها للمجلس الثقافي البريطاني وصندوق حماية الثقافة التابع له، الذي قدم تمويلاً حيوياً ساعد في انطلاق هذا المشروع، ويسرنا الإعلان أن هذا الدعم سيمتد حتى نهاية عام 2025 ليشمل مراحل إضافية من أعمال الترميم، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة.

جدير بالذكر، أن جوائز Big 5 Construct Egypt تعد واحدة من أبرز الفعاليات في قطاع البناء بمصر، حيث تحتفي بالابتكار والشراكات المؤثرة التي تشكل مستقبل البيئة العمرانية في البلاد.

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