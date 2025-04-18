الجلالة تستعرض رؤيتها للشراكة الاستراتيجية أمام قيادات أكثر من 30 جامعة عالمية

شاركت جامعة الجلالة الأهلية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى، استضافتها جامعة أريزونا ستيت الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور قيادات أكاديمية من أكثر من 30 جامعة حول العالم.

جاء ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومتها التعليمية وتعزيز مكانتها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل الجلسة.

ملامح الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الجلالة وأريزونا ستيت

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ملامح الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، ومؤسسة سنتانا التعليمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ساهم في تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة وتقديم محتوى تعليمي متطور يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

وأوضح الشناوي، أن هذه الشراكة لم تقتصر على المحتوى الأكاديمي فحسب، بل شملت تطوير النظام الإداري واللوجستي داخل الجامعة، مما انعكس إيجابياً على جودة الخدمات التعليمية والبيئة الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الشراكة شكلت نقطة تحول بارزة في رحلة الجامعة منذ بدايتها حتي الآن، حيث أسهمت في رفع قيمة علامتها التجارية، وزيادة ثقة أولياء الأمور والطلاب في جودة ومستوي التعليم الذي نقدمه.

كما فتحت آفاقاً واسعة أمام طلابنا عبر برامج التبادل الطلابي والكورسات المشتركة باستخدام تقنيات التعلم عن بُعد، وهو ما أتاح لهم خبرات معرفية وثقافية تعزز جاهزيتهم لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

وأشار الشناوي، إلى أن هذا التطور انعكس مباشرة على تصنيف جامعة الجلالة في التصنيفات العربية والدولية، مشيدًا بزيادة الإقبال على الجامعة عامًا بعد عام حتى تجاوز عدد طلابها حاليًا 12 ألف طالب.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على التزام جامعة الجلالة بتقديم نموذج تعليمي متطور قائم على الشراكات الاستراتيجية العالمية، بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة والإبداع في بيئات العمل المتغيرة حول العالم.

اقرأ أيضا

جامعة الجلالة تشارك في ملتقى الشباب الدولي بمشاريع مبتكرة في الذكاء الاصطناعي

وزارة الصحة: تطبيق حوكمة الخدمات الصحية بالتعاون مع جامعة أريزونا

