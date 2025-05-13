موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد تبكيرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتساءل الملايين من الموظفين العاملين بالهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة، عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وذلك بعد قرار رسمي بتبكير صرف مرتبات مايو هذا الشهر مع اقتراب اجازة عيد الأضحى 2025

ويستعرض الموجز، خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة بشأن أماكن صرف مرتبات شهر مايو، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة على المرتبات.

تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025

كشفت وزارة المالية منذ أيام، أنه سيتم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ من يوم 22 مايو الجاري بدلًا من يوم 24 كما هو معتاد شهريًا، وذلك لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية قبل العطلات الرسمية.

مرتبات مايو

صرف مرتبات شهر مايو 2025

من المقرر أن تصرف مرتبات شهر مايو 2025، الأسبوع المقبل وتحديدًا ابتداءً من يوم 22 مايو الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، بحسب بيان وزارة المالية.

ويستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للجدول الزمني المعتمد عبر المنظومة المالية الإلكترونية، بحيث يتم توزيع الصرف على الجهات الحكومية المختلفة لتجنب التزاحم، كما سيتم صرف المتأخرات أيام ٨ و ١١ و ١٢ من شهر مايو الجاري .

موعد زيادة المرتبات 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

أعلنت الحكومة ووزير المالية فبراير الماضي عن زيادة المرتبات و المعاشات قريبا خلال العام الجاري ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة .

موعد زيادة مرتبات الموظفين

وحددت الحكومة موعد زيادة المرتبات 2025 رسمياً ، تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 ، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ٧ آلاف جنيه .

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بينما ستكون أقصى زيادة 1600 جنيه للدرجات العليا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء .

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