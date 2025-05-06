المالية تُحدد مواعيد صرف مرتبات مايو 2024 وتؤكد:انتظام الصرف وضم الزيادات الجديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تبدأ عمليات الصرف رسميًا من الخميس الموافق 22 مايو، وتستمر حتى الإثنين 26 مايو 2025، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ،ويشمل صرف المرتبات كافة العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وفقًا للتقسيم المعتمد من الوزارة، والذي يراعي التوزيع الجغرافي وعدد العاملين بكل جهة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

جدول صرف المرتبات على مدار 5 أيام

الخميس 22 مايو: صرف مرتبات عدد من الوزارات والهيئات مثل الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل، والاتصالات.

والأحد 25 مايو: صرف مرتبات وزارات أخرى مثل التعليم العالي، العدل، الكهرباء، والبيئة.

والإثنين 26 مايو: صرف مرتبات باقي الجهات التي لم يرد اسمها في اليومين السابقين، بالإضافة إلى الجهات التي لم تتمكن من الصرف في موعدها المحدد .

كما شددت وزارة المالية على ضرورة التزام كل جهة حكومية بموعدها المحدد، لتجنب الزحام وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم.

صرف المستحقات المتأخرة

بالإضافة إلى الرواتب الأساسية، أوضحت الوزارة أن صرف المستحقات المالية المتأخرة مثل الحوافز والمكافآت سيتم خلال أيام: الأربعاء 7 مايو، الخميس 8 مايو، والأحد 11 مايو، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الصرف الشهري وتحقيق مزيد من الشفافية والانضباط المالي.

المرتبات تشمل الزيادة في الحد الأدنى للأجور

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر مايو 2025 تتضمن الزيادات التي أُقرت في وقت سابق على الحد الأدنى للأجور، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2025، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى المعيشي للموظفين ومواجهة آثار التضخم.

توصيات للمواطنين

ناشدت الوزارة جميع العاملين بتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في حساباتهم البنكية طوال أيام الصرف، ويمكنهم سحبها في أي وقت مناسب ،كما شددت على أهمية التزام الجهات الحكومية بمواعيد الصرف لتسهيل العملية وضمان عدم حدوث أية معوقات.

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