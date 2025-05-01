بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانات شهر مايو للمستحقين في جميع المحافظات

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن بدء صرف الإعانات المالية الشهرية للمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عن شهر مايو 2025، ضمن برنامج الدعم النقدي الشهري المعروف باسم "سند".

وبحسب بيان رسمي صادر عن بيت الزكاة، فقد بدأ صرف الإعانات اعتبارًا من الأربعاء 1 مايو 2025 من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف الصرف آلاف الأسر المستحقة المسجلة ضمن قاعدة بيانات البيت، والتي تم التحقق من أحقيتها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

ويعرض لكم الموجز موعد صرف إعانات «بيت الزكاة والصدقات» لشهر مايو للمستحقين في المحافظات.

برنامج "سند".. دعم منتظم للأسر الأشد احتياجًا

يأتي هذا الصرف ضمن إطار برنامج "سند"، الذي يهدف إلى تقديم دعم شهري منتظم للأسر الأكثر فقرًا، ويُعد أحد أبرز مشروعات بيت الزكاة والصدقات ،ويشمل البرنامج تقديم مساعدات نقدية وعينية، تشمل الغذاء والدواء والتعليم، للأسر التي لا تحصل على دعم من جهات أخرى مثل التضامن الاجتماعي.

ويعتمد البيت في تحديد المستحقين على تقارير اجتماعية دقيقة، يتم إعدادها من خلال باحثين اجتماعيين ميدانيين، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين، ويتم تحديث القوائم بشكل دوري لضمان الشفافية وتوسيع نطاق الدعم ليشمل أكبر عدد من المحتاجين.

جهود متواصلة للارتقاء بمستوى المعيشة

بيت الزكاة والصدقات المصري لا يقتصر دوره على الدعم الشهري فقط، بل يواصل تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في مجالات مختلفة مثل: الرعاية الصحية، ومحو الأمية، وتوفير المشروعات الصغيرة، وذلك في محاولة شاملة لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ودمجها في المجتمع بشكل أفضل.

وفي هذا الإطار، دعا البيت المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات الأشد احتياجًا من خلال التواصل مع المنصة الإلكترونية الرسمية أو من خلال مكاتب البريد، مؤكدًا التزامه بمواصلة جهوده الخيرية والتوسعية.

خطوات التسجيل للحصول على إعانة بيت الزكاة والصدقات:

التقديم يتم من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لبيت الزكاة والصدقات.

يجب على المتقدمين ملء البيانات الشخصية بدقة.

إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت حالة الاحتياج (مثل: شهادات دخل – تقارير طبية – مستندات عائلية).

يتم فحص الحالات من خلال لجنة مختصة وباحثين اجتماعيين لضمان الشفافية.

يُمكن متابعة الطلب أو معرفة حالة الصرف من خلال:

مكاتب البريد القريبة

أو الرقم الساخن الذي يوفره بيت الزكاة للاستعلام.

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