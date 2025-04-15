تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2025 لموظفي الدولة.. إليك المواعيد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة الجديدة في المرتبات التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم المالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويقدم لكم الموجز موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف المرتبات:

سيتم صرف مرتبات يوليو على مدار خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 22 يوليو 2025 وتستمر حتى الخميس 26 يوليو 2025، ويأتي ذلك التبكير في مواعيد الصرف بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية قبل العطلة.

تفاصيل الزيادة الجديدة:

تضمنت الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع صرف علاوة دورية بقيمة لا تقل عن 150 جنيهًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% علاوة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 600، وصرف مكافأة مقطوعة قدرها 300 جنيه شهريًا لجميع العاملين.

جدول الرواتب الجديد بعد الزيادة:

شملت الزيادات التي أعلنت عنها وزارة المالية تحسين رواتب جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. حيث ارتفع راتب الموظف على الدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه شهريًا، بينما بلغ راتب الدرجة العالية 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام 10,300 جنيه ،أما العاملون على الدرجة الأولى فقد أصبح راتبهم بعد الزيادة 9,800 جنيه، والدرجة الثانية 8,500 جنيه، والدرجة الثالثة 8,000 جنيه، كما ارتفع راتب الدرجة الرابعة إلى 7,300 جنيه، في حين بلغ راتب الدرجة الخامسة والسادسة 7,100 جنيه لكل منهما.

وتعكس هذه الزيادات حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين في جميع القطاعات، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق حوافز مالية إضافية.

أماكن صرف المرتبات:

يمكن للموظفين صرف المرتبات من خلال:

ماكينات الصراف الآلي.

فروع البنوك المصرية.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لحماية الفئات المتوسطة والأقل دخلًا من تأثيرات ارتفاع الأسعار، حيث تهدف الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

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