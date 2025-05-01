معاش تكافل وكرامة 2025.. إليك موعد صرف شهر مايو

معاش تكافل وكرامة 2025.. يشكل هذا البرنامج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

ويعتبر معاش تكافل وكرامة 2025 من أهم البرامج الاجتماعية في مصر، حيث يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، وهذا البرنامج، الذي تديره وزارة التضامن الاجتماعي، يستهدف تقديم المساعدة للمستحقين عبر شريحتين رئيسيتين: شريحة "تكافل" التي تركز على الأسر التي تعول أطفالًا، وشريحة "كرامة" التي تستهدف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

معاش تكافل وكرامة 2025

الموجز ينقل تفاصيل الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025، فقد أصبح أمرًا بسيطًا وسهلًا عبر الإنترنت، من خلال اتباع عدة خطوات يمكن للمواطنين معرفة ما إذا كانوا من ضمن المستفيدين الجدد والتأكد من حصولهم على الدعم المالي اللازم.

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة المقبولة في برنامج "تكافل وكرامة" يعد أمرًا هامًا للأسر المتقدمة للبرنامج، حيث يمكنهم من معرفة ما إذا تم قبول طلباتهم وبدأوا في الاستفادة من المساعدات المالية، ويتم تحديث قائمة المستفيدين بشكل دوري وفقًا للمراجعات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025، من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن.

2. اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2025 عبر الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2025

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة المعاش.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2025

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف الدعم النقدي للمستحقين، ومن أبرزها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

- منافذ الصرف الإلكتروني التي تعتمدها الوزارة.

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